Украинские катера «Айленд» вооружат советским раритетом

Источник изображения: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/

В Николаеве на базе Военно-морского центра стартовала подготовка экипажей патрульных катеров типа «Айленд», в частности, специалистов по артиллерии. Данные суда передаются Украине американской стороной с 2018 года.

До передачи Киеву с катеров были демонтированы все системы вооружений, что вызвало необходимость их оснащения средствами огневого поражения собственными силами.

Как видно из представленных фотографий, суда будут оборудованы спаренными 25-мм артиллерийскими установками 2М-3М. Ранее на оставленных американцами лафетах были размещены изделия MK-38 Mk.0, снятые в ходе демилитаризации.

Если MK-38 является относительно «свежей» системой, будучи принятой на вооружение в 1988 году, то 2М-3 представляет собой раритет советских времен. Данная установка разрабатывалась с 1945 года и окончательно была одобрена Минобороны в 1953 году.

В настоящее время в качестве её носителя на Украине выступают катера проекта «Шмель», доставшиеся незалежной после распада СССР («Лубны» «Нежин» «Измаил»), и тральщик «Геническ».

В Сети высказывается мнение о том, что установка артсистемы приведет к серьезному перегрузу катеров, существенно повысив их аварийность.

Источник изображения: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/