Defense News: Турция переходит на российские стандарты вооружений

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Нежелание Запада передавать Турции важнейшие технологии, необходимые для создания собственной противовоздушной обороны, вынуждает союзника по НАТО переходить на российские системы вооружений, в частности, делая ставку на перспективную зенитно-ракетную платформу С-500. Данное мнение озвучило издание Defense News.

С 2000-х годов Турция пытается создать собственную систему ПВО большой дальности, но на этом пути не наблюдается никакого прогресса. В октябре 2019 года успешно прошел полевые испытания Hisar-A, работающий по целям на низких высотах. Начало его серийных поставок запланировано на 2021 год. Осуществляется разработка Hisar-O со средней дистанцией огня. Ожидается, что он поступит на вооружение в 2022 году. Однако Турции необходимы более дальнобойные средства поражения.

Со слов Defense News, несмотря на проявленный Анкарой интерес к западным изделиям, она столкнулась с препятствиями в их приобретении. Это касается как американских Patriot, так и французско-итальянской системы ПВО SAMP/T.

Любое нежелание Запада делиться технологиями по политическим причинам приведет к тому, что мы будем искать альтернативные технологии в странах, с которыми у нас нет политических проблем. Включая Россию

- заявил обозначенному изданию турецкий чиновник, отвечающий за оборонные закупки.

Он отказался обсуждать детали о состоянии переговоров по С-500 с Россией, но отметил, что «всё идет хорошо, как и планировалось».

Как пояснил Defense News высокопоставленный турецкий дипломат, Анкара будет переориентироваться на российские стандарты вооружений, включая С-500, в условиях, «пока наши западные союзники продолжают лишать нас подобных технологий».