Лавина танков и самолетов: Египет показал будущий разгром Турции в Ливии

Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" для ВВС Египта - одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером "8705" ("705") и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером "8804" ("804"). Луховицы (Московская область), 26.09.2017.

Египетская армия провела широкомасштабные военные маневры - Qadir 2020. Они прошли по всем стратегическим направлениям: учебные боевые действия развернулись на земле, в воздухе и море.

В обнародованных видеокадрах было продемонстрировано большое количество самой разнообразной техники. Так, наряду с американскими "Абрамсами", "Паттонами" задействовали и поставленные еще во времена СССР Т-62.

"Противника" уничтожали реактивные установки, самоходные гаубицы. Активно привлекался спецназ, боевые вертолеты. В небе сражались самолеты, в том числе и российские МиГ-29М. Традиционно сильной стороной считаются войска ПВО, насыщенные самой современной техникой, в том числе российского производства. Её также показали во время учений.

В море были выведены значительные силы флота, включая вертолетоносцы, с которых высаживалась морская пехота.

Наблюдатели обратили внимание, что особое внимание уделялось вопросам переброски войск на большие расстояния.

Как предполагается, руководство Египта таким образом продемонстрировало, что внимательно следит за событиями, происходящими в соседней Ливии, где против так называемого "правительства национального единства" сражаются силы фельдмаршала Хафтара, которого активно поддерживает Каир. Ожидается, что египтяне предпримут самые активные действия, если Турция всерьез попытается вмешаться в этот конфликт.

Учитывая все факторы, египетская армия может нанести серьезное поражение туркам. Поэтому мирное разрешение данного конфликта можно считать самым оптимальным вариантом. Стороны должны сесть за стол переговоров и достичь заимовыгодных соглашений.