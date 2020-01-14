Новейший снаряд для боевого модуля "Эпоха" пробьет броню "Брэдли" и "Пумы"

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Необитаемый боевой модуль "Эпоха" создан для установки на уже имеющиеся БМП-2 и БМП-3, а также на технику на шасси перспективных платформ, таких как "Курганец-25" и др.

Поскольку сведения об этой новинке отрывочны, появилось много вопросов по установленной на модуль 57-мм автоматической пушке гранатометной баллистики.

То, что это орудие существенно превосходило возможности широко известных 30-мм 2А42 и 2А72 по борьбе с живой силой, известно по обнародованным материалам об АГС-57, которая, как предполагается, и стала основой для новой пушки.

Многие эксперты не были уверены в том, что это орудие будет способно эффективно бороться с бронетехникой. Однако по появившимся в Сети данным можно сделать вывод, что "Эпоха" получит бронебойно-подкалиберный снаряд. Наряду с противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" и "Булат" его продемонстрировали на выставке российских оружейных новинок, проходившей в рамках коллегии Минобороны в конце декабря текущего года.

В результате, по мнению специалистов, российские БМП теперь будут способны эффективно поражать самые современные западные бронемашины, вроде германской "Пумы", не говоря уже о модернизированных версиях "Брэдли".

Как сообщал Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, в 2020 году в войска поступит первая партия БМП-3 с такими боевыми модулями. Также, по некоторым данным, "Эпохой" оснастят "Курганцы-25".