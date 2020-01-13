Особый план: США создают флот для борьбы с Китаем и Россией

США усиливают военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю и России, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации. Как это изменит существующий расклад сил, разбиралась «Газета.Ru».

Специальное подразделение будет достаточно оснащено для нанесения ударов по наземным и морским целям с помощью высокоточного оружия дальнего радиуса действия - таким как гиперзвуковые ракеты. Это, по мнению агентства Bloomberg, поможет США расчистить путь для военно-морского флота в случае конфликта. Также сообщается, что подразделение, скорее всего, будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин. Сроки развертывания соединения пока не известны.

Как заявил министр сухопутных сил США Райан Маккарти,

специальная оперативная группа поможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.

По словам Маккарти, предпринятые шаги будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. В соответствии с данными договоренностями, оперативные группы вооруженных сил США смогут лучше перехватывать информацию с существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.

Министр считает, что это позволит армии США построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут «пробить дыру» в обороне противника для воздушных и морских сил.

Как ранее писала «Газета.Ru», США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе. К такому выводу пришли эксперты Центра исследований США из университета Сиднея.

Совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, жесткая экономия бюджета, недостаточные инвестиции в передовые военные возможности и возрастающие по стоимости социальные программы в Америке привели к тому, что

вооруженные силы США оказались плохо подготовлены к конкуренции между великими державами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Актуальная американская стратегия национальной обороны направлена на преодоление этого кризиса стратегической несостоятельности. Она ставит перед силами Объединенного командования в зоне Тихого океана задачу подготовиться к одной войне между великими державами, а не к нескольким более мелким конфликтам и призывает военных расставить приоритеты в сдерживании Китая.

О проблеме противостояния США и Китая в зоне Тихого океана пишет и Defense News. Проведенные исследования показывают, что надводным силам ВМС США необходимо коренным образом измениться, чтобы нейтрализовать возрастающую китайскую угрозу.

Надводные силы ВМС США далеко не в полной мере соответствуют тому, чтобы противостоять угрозам XXI века, и они неправильно выстроены для реализации своей же собственной стратегии «распределенных морских операций».

Этот вывод делают уже авторы нового исследования Центра стратегических и бюджетных оценок. В 118-страничном отчете американские аналитики Брайан Кларк и Тимоти Уолтон выделяют фундаментальные недостатки надводных сил ВМС США. Специалисты считают, что многоцелевые корабли, оснащенные мощными РЛС ПВО/ПРО и оборудованные многочисленными устройствами вертикального пуска управляемых ракет, которые считались когда-то грозной силой, стали уязвимыми, поскольку противники адаптировались к этим боевым возможностям США.

По мнению американских аналитиков, ВМС США должны более полно использовать преимущества пассивных средств разведки (датчиков) и тем самым уменьшить свою зависимость от гигантских РЛС ПВО/ПРО. Задачи ПВО/ПРО были главными для американского флота со времен «холодной войны», отмечается в докладе.

Стратегия американских ВМС, направленная на то, чтобы одержать верх над китайской стратегией противодействия доступа в оспариваемый район, также нуждается в доработке. Согласно заявлению исследовательского центра, план распределения сил (средств) на обширном театре военных действий, а не объединения их вокруг авианосца, не будет эффективным, если в него не внести существенных изменений.

«Если надводные силы ВМС США не изменят свои подходы к разведке, целеуказанию и целераспределению, а также к противодействию воздушным, надводным и подводным угрозам, у них будет недостаточно оперативной гибкости и боевых возможностей, чтобы воспользоваться преимуществами распределения сил (средств) в полном объеме», - подчеркивается в исследовании.

В документе говорится, что

американский флот должен коренным образом изменить себя, уменьшив свою зависимость от больших активных средств разведки (датчиков) и в конечном счете отойти от боевых единиц флота, которые слишком дороги, чтобы работать в масштабе, необходимом для противодействия Китаю.

Подобные шаги предполагают использование перспективных технологий - таких как мощные микроволны и лазеры - для борьбы с противокорабельными ракетами на более близких расстояниях, освобождая устройства вертикального запуска ракет для наступательного оружия. Новые технологии могли бы противостоять атакам противников, предназначенным для того, чтобы заставить корабли ВМС США опустошить ячейки систем вертикального пуска, используя вместо крылатых ракет, предназначенных для ударов по береговым объектам, противокорабельные и зенитные управляемые ракеты.

Военно-морским силам США необходимо использовать больше пассивных средств разведки (датчиков) для обнаружения целей противника, а не полагаться на свои гигантские радары. Использование РЛС ПВО/ПРО типа SPY-6, предназначенных для эсминцев УРО (управляемое ракетное оружие) в модификации Flight III, имеет важное значение для выполнения задач по противоракетной обороне, но эта РЛС также представляет собой гигантский электронный фонарь, который, скорее всего, сообщит местонахождение корабля любому противнику.

«Уязвимость современных надводных сил США перед боевыми сетями Китая и России снижает их способность поддерживать требуемые оперативные концепции США», - утверждается в документе.

В качестве альтернативы ВМС США могли бы выставить на ТВД корветы с оптимальным по численности экипажем и средние беспилотные надводные суда с современными средствами разведки (датчиками), которые могут передавать данные разведки и целеуказания на корабли с существенно большими по численности экипажами. Это позволит держать систему разведки противника в постоянном напряжении и снизить вероятность обнаружения больших надводных кораблей.

«Новые концепции боевого применения надводных сил ВМС США будут все больше полагаться на беспилотные системы для выполнения задач разведки, потому что беспилотные корабли могут находиться в непосредственной близости от противника для эффективного использования пассивных датчиков или использования активных датчиков с приемлемым риском», - говорится в исследовании.

Переход к беспилотным бортовым средствам разведки (датчикам) был целью программы «Морской охотник» Агентства передовых исследований, и многие подозревают, что средний беспилотный надводный корабль будет в конечном итоге получен из морского дрона «Морской охотник», говорится в документе.

ВМС США недавно передали управление над «Морским охотником» новому департаменту развития флота, в задачу которого входит разработка концепции операций для средних и крупных беспилотных кораблей.

В исследовании также содержится призыв к быстрому переходу военно-морских сил США на корвет с оптимальной численностью экипажа (с возможностью его эксплуатации в беспилотном режиме). Это некое отступление от планов ВМС США по принятию на вооружение большого беспилотного надводного судна (LUSV), который рассматривается как некий внешний ракетный магазин (подобно магазину стрелкового оружия), способный автономно работать вместе с флотом, расходовать свои ракеты и возвращаться на военно-морскую базу для перезарядки.

«Вместо закупки LUSV, который будет трудно использовать во всем спектре конкуренции и конфликтов, план Центра стратегических и бюджетных исследований предполагает оснащение ВМС аналогичным образом разработанного корвета УРО, который, как правило, будет работать с небольшим экипажем примерно из 15-24 человек», - отмечается в исследовании. - Корветы УРО, в основном вооруженные наступательным оружием, будут служить в качестве своеобразных ракетных магазинов, размещенных вне боевых порядков основных оперативных соединений флота».

По мнению аналитиков, корвет с сокращенным экипажем (с возможностью действий в безэкипажном режиме) обойдется бюджету существенно дешевле беспилотного корабля.

Корвет УРО усилит наступательные возможности флота и, кроме того, подобный корабль будет обладать существенными преимуществами в эксплуатации в мирное время.

«Корвет УРО также будет иметь меньший риск по сравнению с беспилотными судами, которые могут быть захвачены или выведены из районов действия таких сил противника, как Народная морская милиция Китая», - утверждают авторы исследования.

Во время конфликта экипаж может быть удален, а корвет УРО будет работать автономно в районах с высокой степенью оспаривания.

«Однако присутствие экипажей на борту, в первую очередь для защиты чувствительных систем и оружия, было бы предпочтительным во время мероприятий по сдерживанию», - считают авторы документа.

Отчет показывает, что сегодня ВМС США не в полной мере соответствуют поставленным задачам не только на военное, но даже и на мирное время.

Согласно исследованию, около трех четвертей надводных сил ВМС США флота, включая суда, находящиеся в эксплуатации и запланированные к постройке, состоит из крупных надводных кораблей с большими радарами противовоздушной и противоракетной обороны. Но в действительности корабли проводят большую часть своего времени, выполняя совершенно другие задачи

- такие как борьба с подводными лодками, разведка, сдерживание, безопасность на море и контртеррористические операции.

По большому счету, у американского флота сегодня нет небольшой надводной боевой единицы, способной выполнять эти функции. Содержание же сегодняшних эсминцев и крейсеров УРО слишком дорого, считают авторы исследования.

Крупные надводные боевые единицы для ВМС США строятся по цене примерно по $1,8 млрд за каждую. Что еще более важно, эти высокоинтегрированные мультимедийные платформы сложны и дороги в обслуживании и обновлении. Например, модернизация крейсера УРО (CG) или эсминца УРО (DDG) среднего возраста стоит более $100 млн и занимает больше года.

В исследовании также предполагается, что к 2048 году будет сформирован флот из 74 крупных надводных боевых единиц и также будет учтено требование в отношении 52 небольших надводных кораблей (эти идеи уже озвучивались в 2016 году). В этом сценарии вместо крупных надводных кораблей ВМС вкладывали бы средства в корветы УРО и беспилотные надводные корабли. В исследовании также говорится, что в этом случае военно-морским силам потребуется в общей сложности 96 корветов УРО и 110 средних беспилотных надводных кораблей.

Таким образом, предполагается превращение военно-морских сил США, оснащенных в настоящее время дорогими и трудоемкими в изготовлении эсминцами и крейсерами, в меньший, более адаптируемый к современным задачам флот, с более дешевыми кораблями. Считается, что при этом существенно возрастут наступательные возможности ВМС, а общее количество универсальных вертикальных пусковых установок увеличится примерно в 1,4 раза.

Михаил Ходаренок