Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск

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Во время визита российского лидера Владимира Путина в Сирию 7 января состоялась его встреча в Дамаске с Башаром Асадом. В СМИ всплывают подробности разговора двух лидеров.

В ходе беседы между президентами зашла речь о Дональде Трампе. Когда в их разговоре всплыла тема дороги, по которой апостол Павел прибыл в Дамаск, последовало оригинальное предположение сирийского президента, что, если бы Дональд Трамп проехал этим путём, то у него стало бы «все нормально».

В ответ Владимир Путин предложил передать американскому лидеру приглашение от Башара Асада посетить Сирию:

Пригласите его, он приедет!

Трудно сказать, насколько шутливой была беседа президентов, но глава Сирии на предложение российского коллеги ответил утвердительно. По словам Асада, он готов пригласить президента США, чтобы тот увидел изменения в Сирии своими глазами и узнал о настроениях местных жителей от них самих, а не от своих советников, которые сами никогда в САР не были.

Путин и Асад не только шутили, но и обсуждали серьезные вопросы. Помимо прочего, в совместном командном пункте российских и сирийских вооруженных сил они заслушали доклады о текущей обстановке на территории этой арабской республики.

В ходе двусторонних переговоров с Асадом Владимир Путин отметил, что сотрудничество двух стран в оборонной сфере позволяет ликвидировать самых опасных лидеров радикальных террористических организаций, а также препятствует распространению терроризма на территорию Российской Федерации и соседних государств.