Войти
Военное обозрение

Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск

245
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Во время визита российского лидера Владимира Путина в Сирию 7 января состоялась его встреча в Дамаске с Башаром Асадом. В СМИ всплывают подробности разговора двух лидеров.

В ходе беседы между президентами зашла речь о Дональде Трампе. Когда в их разговоре всплыла тема дороги, по которой апостол Павел прибыл в Дамаск, последовало оригинальное предположение сирийского президента, что, если бы Дональд Трамп проехал этим путём, то у него стало бы «все нормально».

В ответ Владимир Путин предложил передать американскому лидеру приглашение от Башара Асада посетить Сирию:

Пригласите его, он приедет!

Трудно сказать, насколько шутливой была беседа президентов, но глава Сирии на предложение российского коллеги ответил утвердительно. По словам Асада, он готов пригласить президента США, чтобы тот увидел изменения в Сирии своими глазами и узнал о настроениях местных жителей от них самих, а не от своих советников, которые сами никогда в САР не были.

Путин и Асад не только шутили, но и обсуждали серьезные вопросы. Помимо прочего, в совместном командном пункте российских и сирийских вооруженных сил они заслушали доклады о текущей обстановке на территории этой арабской республики.

В ходе двусторонних переговоров с Асадом Владимир Путин отметил, что сотрудничество двух стран в оборонной сфере позволяет ликвидировать самых опасных лидеров радикальных террористических организаций, а также препятствует распространению терроризма на территорию Российской Федерации и соседних государств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Трамп Дональд
Похожие новости
17.10.2019
Передел в Сирии: Минобороны показало новую карту
14.10.2019
"Это стратегическая победа": зачем Россия обустраивается в Сирии надолго (CBC News, Канада)
25.12.2017
США продолжают "восстанавливать" военную мощь
25.08.2017
Израиль опасается крушения своей стратегии в Сирии
17.05.2017
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
05.10.2016
Год российской интервенции в Сирии: Путин изучает ограничения применения силы (Haaretz, Израиль)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М