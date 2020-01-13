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Военное обозрение

Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков

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Источник изображения: topwar.ru

Иранское признание в нанесении удара по украинскому авиалайнеру в районе международного аэропорта Тегерана поставило, пожалуй, ещё больше вопросов, нежели дало ответов.

Если же руководствоваться исключительно сухими фактами (без рассмотрения целой череды странностей и нюансов), то на данный момент вырисовывается следующая картина: уровень квалификации иранских расчётов ПВО вызывает даже не сомнения, он шокирует.

Не меньшие сомнения вызывает уровень технической организации работы звеньев противовоздушной и противоракетной обороны. Ведь было заявлено, что оператор не имел возможности выйти на связь (хотя до этого странного и трагического инцидента, вроде как, проблем со связью не было), а потому решение принимал чуть ли не в одиночку. Ещё и при учёте того, что речь идёт не о каком-то периферийном объекте, а о столичном регионе страны, у которого прикрытие, по определению, должно быть близкое к наилучшему. В такой ситуации, получается, страшно себе представить, какого же уровня специалисты управляют системами ПВО «вдали» от стратегических важных для Ирана объектов, если даже в районе международного аэропорта Тегерана не способны отличить только что поднявшийся в воздух авиалайнер от крылатой ракеты.

Кажется, что за этими выводами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков кто-либо из «друзей Ирана» (кто бы это мог быть...) вот-вот произнесёт: вы только представьте себе, что произошло бы, если бы у Ирана на данный момент в распоряжении была «ядерная кнопка» - какой-нибудь «майор за пультом» мог бы заявить, что «потерял связь с командным пунктом» и нажать, дабы не посрамить КСИР... Соответственно, за этим посылом более акцентировано прозвучит и фраза: Нужно сделать всё, чтобы помешать Ирану создать своё ядерное оружие, и вообще - задушить Иран санкциями, лишить даже гражданской ядерной программы, перекрыть экспорт нефти - пока не рухнет "режим аятолл".

Одновременно с этим стоит ожидать и информационного удара по России со словами: «российский экспорт вооружений несёт хаос и смерть». Что-то подобное уже начал Турчинов.

Так, тот же «Тор» уже пытаются записать в «наступательное» оружие, а значит, скоро чего-то подобного вполне можно ожидать и о более совершенных российских ЗРК – С-300 (есть у Ирана) и С-400 (Иран и Ирак выражают желание эти комплексы приобрести). Посыл может быть таким: если иранские военные настолько плохо подготовлены, что запускают ракеты по пассажирским самолётам, то Россию нужно ограничить в продаже вооружений не только Ирану, но и другим представителям «лагеря противников демократического мира». Как итог – очередная попытка нанести удар по российскому ВПК через доводы о том, что «таким странам нельзя продавать сколько-нибудь серьёзное оружие». Ну а далее - "в едином порыве", "резолюция в ООН" и все уже забудут, с чего всё начиналось и кто даже в Европе успел натыкать систем ПРО под выкрики о невероятной иранской угрозе.

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1 комментарий
№1
13.01.2020 12:55
Истинная причина случившегося в заведённой сша практике нанесения ракетных и бомбовых ударов по суверенным государствам без предупреждения и без объявления войны.
Это ведёт к тому, что потерпевшая страна не знает, надо ли закрывать небо для полётов гражданской авиации. Более того, атакующие самолёты фактически прикрываются гражданскими лайнерами, находящимися в небе в момент их атаки.
Тор сбил украинский боинг только потому, что готовился к необъявленной атаке сша, как чему то, само собой разумеющемуся. При этом иран не может закрыть своё небо навечно, ожидая удара сша в любое время.
Чтобы избежать в дальнейшем подобных случаев, включая и сбитый боинг на украине, следует ввести чёткие правила закрытия неба в случае военных конфликтов и международную ответственность для стран, наносящих удары по чужой территории без извещения о закрытии её неба. Если у пострадавшего государства были основания ожидать удар без такого извещения, то ответственность за ошибочно сбитые самолёты, как минимум, должна быть разделена на обе страны.
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