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РИА Новости

Две трети оборонзаказа в России пойдет на закупки нового оружия

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Порядка 68% гособоронзаказа нынешнего года пойдут на закупки новейших образцов оружия, сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

Этот показатель из года в год находится примерно на одном уровне. В частности, в минувшем году, как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, на эти цели тоже было выделено более 1,5 триллионов рублей, из которых 68% на закупки вооружения и техники.

"Продолжим повышать боеспособность Вооруженных Сил, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около 1,5 триллионов рублей. Почти 68% средств пойдет на серийные закупки новейших образцов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. Задача – поддерживать количество исправной техники в парке на уровне 95%.

Еще одним важным пластом предстоящей работы Шойгу назвал строительство жилья для военных и прочей инфраструктуры, "прежде всего за счет развития накопительной ипотечной системы и субсидий" (на эти цели выделено 37 миллиардов рублей). Планируется ввести в строй 3,2 тысячи зданий и сооружений.

"Будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу. Хотел бы подчеркнуть, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней", - подчеркнул министр.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Криворучко Алексей
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Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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