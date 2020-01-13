Развяжет ли Трамп войну на Ближнем Востоке? Мнение американиста

Напряженность на Ближнем Востоке растет, считают в Минобороны Японии, ведомство направило в Османский залив эсминец и самолет для патрулирования. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Эсминец "Накамити", а также береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion будут осуществлять сбор информации в Оманском заливе и северной части Аравийского моря, соответствующий приказ отдал министр обороны Японии Коно Таро, передает РИА Новости.

По данным агентства, ввиду дружественных отношений Японии с Ираном район патрулирования будет ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом. Ожидается, что Lockheed P-3 Orion вылетит на место уже 11 января и будет дислоцироваться на базе в Джибути – начало выполнения миссии намечено на 20 января.

Как заявил глава Минобороны Японии на пресс-конференции, эсминец "Накамити" покинет страну 2 февраля и приступит к патрулированию во второй половине февраля.

"Напряженность на Ближнем Востоке растет. В связи с этим необходимо усилить сбор информации для обеспечения безопасности японских судов", – отметил Коно.

В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин прокомментировал развитие конфликта между Вашингтоном и Тегераном после убийства генерала Касема Сулеймани. По мнению эксперта, американский лидер Дональд Трамп сейчас не станет развязывать войну где бы то ни было, в том числе и на Ближнем Востоке.

"За три года, как Трамп находится у власти, он не стал военным преступником, и я не думаю, что Трамп заинтересован в какой-то войне на Ближнем Востоке. Как бизнесмен он привык решать вопросы, дела иными методами. Он меньше всего заинтересован в том, чтобы американские военнослужащие гибли где бы то ни было: в Венесуэле или в Иране. В отличие от своего предшественника Барака Обамы, который за два срока своего президентства воевал против семи стран мира, Трамп до сих пор никакой войны не развязал. И это – как среднесрочная, так и дальнесрочная перспектива", – считает Александр Домрин.

Он пояснил свою мысль.

"Трампу сейчас нужно переизбраться. Конечно, наиболее безответственным вариантом было бы устроить какую-нибудь победоносную войнушку, причем без присутствия американских военнослужащих на земле – просто задействовав сверхточное оружие и объявляя всех погибших террористами. Но я не склонен так драматизировать ситуацию. После убийства (Касема) Сулеймани ни Америка не собирается объявлять войну Ирану, ни Иран не склонен идти на какие-то серьезные действия против США. Да, отбомбились по двум американским базам, но Иран не склонен закусывать удила. Да, будет усиление американских санкций против Ирана, но страна живет под санкциями уже сколько десятилетий…", – отметил Александр Домрин.

В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства в декабре 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что смерть Сулеймани не останется без ответа. В ночь на 8 января Иран выпустил ракеты класса "земля – земля" по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле.

Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев, а также анонсировал новые антииранские санкции.

Мировое сообщество призвало Вашингтон и Тегеран к сдержанности.