Развяжет ли Трамп войну на Ближнем Востоке? Мнение американиста

Напряженность на Ближнем Востоке растет, считают в Минобороны Японии, ведомство направило в Османский залив эсминец и самолет для патрулирования. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Эсминец "Накамити", а также береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion будут осуществлять сбор информации в Оманском заливе и северной части Аравийского моря, соответствующий приказ отдал министр обороны Японии Коно Таро, передает РИА Новости.
По данным агентства, ввиду дружественных отношений Японии с Ираном район патрулирования будет ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом. Ожидается, что Lockheed P-3 Orion вылетит на место уже 11 января и будет дислоцироваться на базе в Джибути – начало выполнения миссии намечено на 20 января.
Как заявил глава Минобороны Японии на пресс-конференции, эсминец "Накамити" покинет страну 2 февраля и приступит к патрулированию во второй половине февраля.
"Напряженность на Ближнем Востоке растет. В связи с этим необходимо усилить сбор информации для обеспечения безопасности японских судов", – отметил Коно.
В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин прокомментировал развитие конфликта между Вашингтоном и Тегераном после убийства генерала Касема Сулеймани. По мнению эксперта, американский лидер Дональд Трамп сейчас не станет развязывать войну где бы то ни было, в том числе и на Ближнем Востоке.
Он пояснил свою мысль.
В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне считают, что они были причастны к организации штурма американского посольства в декабре 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что смерть Сулеймани не останется без ответа. В ночь на 8 января Иран выпустил ракеты класса "земля – земля" по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле.
Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев, а также анонсировал новые антииранские санкции.
Мировое сообщество призвало Вашингтон и Тегеран к сдержанности.