Войти
РИА Новости

СМИ: Финляндия организует воздушные патрули на границе с Россией

348
0
0
Финские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Компанийченко

МОСКВА, 10 января/ Радио Sputnik. Пограничники Финляндии в ближайшее время начнут осуществлять контрольные полеты на вертолетах и самолетах вдоль границы с Россией, сообщает Eurasia Daily со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

Отмечается, что с помощью усиленного контроля финские власти намерены бороться с нелегальным проникновением через границу граждан африканских и азиатских стран. Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере Финляндии.

Протяженность российско-финской границы составляет 1271,8 км. Для автомобильного сообщения на границе действуют восемь многосторонних автомобильных пунктов пропуска.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на озере в Турции затонуло судно с мигрантами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Финляндия
Похожие новости
30.09.2019
Дмитрий Шугаев: Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих ЗРС С-300
20.05.2019
Борьба за Арктику нарастает
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
27.09.2017
Закрытое небо: что хочет спрятать Пентагон от российских инспекторов
21.10.2014
Советник генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" Вячеслав Овчинников: «Объем экспортных поставок российского спецоружия относительно небольшой, но значимость этих поставок чрезвычайно высока»
25.05.2012
Россия вступит в ядерное агентство ОЭСР 1 января
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М