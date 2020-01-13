СМИ: Финляндия организует воздушные патрули на границе с Россией

МОСКВА, 10 января/ Радио Sputnik. Пограничники Финляндии в ближайшее время начнут осуществлять контрольные полеты на вертолетах и самолетах вдоль границы с Россией, сообщает Eurasia Daily со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

Отмечается, что с помощью усиленного контроля финские власти намерены бороться с нелегальным проникновением через границу граждан африканских и азиатских стран. Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере Финляндии.

Протяженность российско-финской границы составляет 1271,8 км. Для автомобильного сообщения на границе действуют восемь многосторонних автомобильных пунктов пропуска.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на озере в Турции затонуло судно с мигрантами.