Войти
РИА Новости

Эксперт: планы США в Азии могут обернуться неожиданными последствиями

611
0
-1
Фрегат ВМС США "Андервуд" типа Oliver Hazard Perry
Фрегат ВМС США "Андервуд" типа Oliver Hazard Perry.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Frank J. Pikul

США усилят военное присутствие в Азии для противодействия Китаю и РФ, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык прокомментировал эти планы американцев.

Вооруженные силы США планируют направить в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью министра сухопутных сил Соединенных Штатов Райана Маккарти.

По его словам, специальная оперативная группа сможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России в регионе, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.

Как отмечает Bloomberg, данные меры позволят США построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут "пробить дыру" в обороне противника для воздушных и морских сил.

Предположительно, подразделение будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, сроки развертывания пока не называются.

В эфире радио Sputnik военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык прокомментировал планы США.

"Противостоять одновременно и Китаю, и России в том регионе, на который вообще-то нынешняя китайская военная доктрина имеет определенные виды, просто нереально. Даже имея самый большой военно-морской флот в мире и применяя самые новые образцы оружия, у американцев, думаю, будут определенные проблемы – в условиях, когда и китайский, и российский флот имеют гораздо большие темпы развития, а авианосные соединения американских ВМС с каждым годом теряют свою актуальность, превращаясь из мощной боевой единицы в удобную мишень. Думаю, что это заявление – попытка озвучить свое желание доминировать в том регионе, где они свое доминирование все больше теряют. Вполне возможно, что они смогут направить спецгруппу в Тихоокеанский регион. Но последствия от этого могут быть самыми неожиданными, прежде всего для самих США", – считает Сергей Ченнык.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Филиппины
Похожие новости
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
01.02.2017
Колумнист Die Zeit опасается, что США и Китай возьмутся за оружие
21.09.2016
Великий китайский арсенал
24.12.2013
Эти пять кораблей - реальное будущее китайских ВМС ("Foreign Policy", США)
27.11.2013
США – Китай: новая стратегия сдерживания
21.08.2013
Сотрудничество с Вьетнамом. Деньги и политика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М