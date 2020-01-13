Эксперт: планы США в Азии могут обернуться неожиданными последствиями

США усилят военное присутствие в Азии для противодействия Китаю и РФ, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык прокомментировал эти планы американцев.

Вооруженные силы США планируют направить в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью министра сухопутных сил Соединенных Штатов Райана Маккарти.

По его словам, специальная оперативная группа сможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России в регионе, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.

Как отмечает Bloomberg, данные меры позволят США построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут "пробить дыру" в обороне противника для воздушных и морских сил.

Предположительно, подразделение будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, сроки развертывания пока не называются.

В эфире радио Sputnik военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык прокомментировал планы США.

"Противостоять одновременно и Китаю, и России в том регионе, на который вообще-то нынешняя китайская военная доктрина имеет определенные виды, просто нереально. Даже имея самый большой военно-морской флот в мире и применяя самые новые образцы оружия, у американцев, думаю, будут определенные проблемы – в условиях, когда и китайский, и российский флот имеют гораздо большие темпы развития, а авианосные соединения американских ВМС с каждым годом теряют свою актуальность, превращаясь из мощной боевой единицы в удобную мишень. Думаю, что это заявление – попытка озвучить свое желание доминировать в том регионе, где они свое доминирование все больше теряют. Вполне возможно, что они смогут направить спецгруппу в Тихоокеанский регион. Но последствия от этого могут быть самыми неожиданными, прежде всего для самих США", – считает Сергей Ченнык.