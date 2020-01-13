Эксперт: планы США в Азии могут обернуться неожиданными последствиями

США усилят военное присутствие в Азии для противодействия Китаю и РФ, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык прокомментировал эти планы американцев.
Вооруженные силы США планируют направить в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью министра сухопутных сил Соединенных Штатов Райана Маккарти.
По его словам, специальная оперативная группа сможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России в регионе, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.
Как отмечает Bloomberg, данные меры позволят США построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут "пробить дыру" в обороне противника для воздушных и морских сил.
Предположительно, подразделение будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, сроки развертывания пока не называются.
В эфире радио Sputnik военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык прокомментировал планы США.