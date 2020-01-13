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Российская газета

Ирак захотел купить российские системы ПВО С-400

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Источник изображения: rg.ru

Власти Ирака рассматривают вопрос о покупке российских зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".

- Нам необходимы мощные системы ПВО, а американцы много раз разочаровывали нас, не предоставляя помощи в поставках нужных вооружений, - сообщил The Wall Street Journal член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи. Депутат добавил, что три месяца назад представитель Багдада уже побывал в России по вопросу приобретения С-400, однако случившийся в Ираке политический кризис и отставка премьер-министра остановили переговоры.

Теперь же, в связи с резко обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке и требованием, чтобы иностранные войска покинули Ирак, парламент страны уполномочил нового премьера купить системы ПВО "у России или у кого угодно".

Ранее стало известно, что Багдад возобновил переговоры с Москвой о приобретении зенитных комплексов С-300. Ирак пытается купить российские системы ПВО с 2017 года, однако угроза экономических санцкий США до сих пор мещало продвижению переговоров.

Возможности ПВО Ирака сейчас весьма скромны, а его истребители F-5 и F-15 не имеют дальнобойных ракет класса "воздух-воздух", пишет MilitaryWatch. Возобновление интереса к российским зенитным системам происходит на фоне несанкционированных авиаударов США, Израиля и Ирана по территории страны.


Антон Валагин

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Россия
США
Продукция
F-15
F-5
С-300
С-400 Триумф
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