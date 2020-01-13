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Военное обозрение

В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру

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Источник изображения: topwar.ru

Иранское информационное агентство Fars опубликовало заявление командующего Воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции, в состав которых входят и силы ПВО. Бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде признал полную ответственность КСИР за гибель украинского «Боинга». Он заявил, что «хотел бы умереть, но не стать свидетелем такого инцидента».

По словам Хаджизаде, власти Ирана, когда говорили о непричастности своей страны в обстреле пассажирского лайнера, не пытались никого ввести в заблуждение или скрыть действительные факты. Просто они тогда еще не владели полной информацией о причинах крушения Боинга.

Инцидент случился ранним утром 8 января, а чуть позже бригадному генералу сообщили о причастности иранских сил ПВО. Хотя данная информация тогда еще была непроверенной и вызывала сомнения, он тут же сообщил ее в Тегеран. По прибытии в столицу он узнал о создании Генштабом Вооруженных сил Исламской Республики следственной группы, но разрешения предоставить ей информацию не получил. В это время власти страны утверждали, что крушение самолета произошло по техническим причинам.

На то, чтобы собрать все данные и точно определить причину гибели лайнера, ушло около двух суток.

Хаджизаде утверждает, что ни КСИР, ни иранские военные не получали приказа сверху скрывать информацию от общественности. Он говорит, что катастрофа произошла из-за ошибки оператора, принявшего самолет за крылатую ракету американцев. Это случилось из-за крайне напряженной обстановки и повышенных мер безопасности. Генерал утверждает, что руководство КСИР просило освободить воздушное пространство Ирана от гражданских самолетов.

На фоне признания иранского военного командования удара по авиалайнеру Международных авиалиний Украины возникают сопутствующие вопросы. Один из них: если командир воздушного судна до попадания ракеты в авиалайнер продолжал радиообмен с диспетчером и не сообщал ни о каких проблемах, то почему расчёт ЗРК иранских ПВО принял самолёт, который только что взлетел, за "крылатую ракету"? Пока официального ответа на этот вопрос вопрос нет.

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Страны
Иран
США
Украина
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13 комментариев
№1
13.01.2020 05:36
Цитата, q
почему расчёт ЗРК иранских ПВО принял самолёт, который только что взлетел, за "крылатую ракету"?
Не исключено потому что сбитый борт специально (по просьбе американской стороны) отключил транспондеры и хотел снять какую-то фото/видео/радиочастотную информацию с военного объекта, вблизи которого пролетал.

Так работали транспондеры до момента уничтожения зенитной ракетой или он летел как неопознанный борт рядом или над военными объектами?

ЦРУ и АНБ, бездушные суки, если прикрываются сотнями пассажиров, для получения интересующей развединформации, в надежде на то, что по пассажирскому борту стрелять не будут.
-1
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№2
13.01.2020 07:24
Цитата, статья
Генерал утверждает, что руководство КСИР просило освободить воздушное пространство Ирана от гражданских самолетов.
- обратило внимание.
0
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№3
13.01.2020 07:44
Цитата
расчёт ЗРК иранских ПВО принял самолёт, который только что взлетел, за "крылатую ракету"
ЭПР то там совсем та же... ))

Цитата, Восход сообщ. №1
Не исключено потому что сбитый борт специально (по просьбе американской стороны) отключил транспондеры
РЛС ЗРК ориентируются не на транспондеры, а на отражение сигнала непосредственно от планера ЛА.
+2
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№4
13.01.2020 07:47
Цитата, q
Генерал утверждает, что руководство КСИР просило освободить воздушное пространство Ирана от гражданских самолетов.

...и им в грубой форме отказали. Кто такие эти КСИР чтобы их слушали? Хм, а может быть КСИР просто прикрывался гражданскими самолетами в ожидании ответного удара США, рассчитывая на жертвы, которые могли бы быть при массированном американском ударе? Да ну, бред какой-то...
+1
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№5
13.01.2020 08:07
Цитата, Hazzard сообщ. №4
Да ну, бред какой-то...
- конспирология очень полезная наука,  можно обосновать любую теорию :) Эта ничем не лучше, чем теория про то, что боинг сбили американцы с невидимого стелса ловко прятавшегося среди взлетающих самолётов , или что иранцы сбили боинг по договорённости с США, что бы отвлечь внимание мировой общественности от своего успешного удара по американской базе... (sic!)

Цитата, из твиттера
- Иран рассказал Ираку по каким базам Иран нанесет удар, а Иран рассказал нам про Иран...
- А-а-а-а-а! бл@#! Мелания, я запутался, ты можешь не тарахтеть! Я вообще не понимаю с кем мы воюем!
- Ну давай сначала...
- Нет! Всё! Жертв нет, все всё осознали. Спи давай...

(оригинал здесь)
0
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№6
13.01.2020 08:11
Цитата, Peter Tsk сообщ. №5
конспирология очень полезная наука,  можно обосновать любую теорию

Все в этом пирдухе участвуют и я хочу! До высот Восхода мне далеко конечно, но учиться никогда не поздно.
+2
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№7
13.01.2020 08:32
Цитата, forumow сообщ. №3
РЛС ЗРК ориентируются не на транспондеры, а на отражение сигнала непосредственно от планера ЛА.
На ЗРК установлены системы опознавания свой-чужой, которые также должны классифицировать гражданские самолёты по их транспондерам. Доказывать не буду, но логика очевидна.

Цитата, forumow сообщ. №3
а на отражение сигнала непосредственно от планера ЛА.
После чего запрашивает принадлежность цели и только потом идёт команда на открытие огня. Если цель опознана как вражеская или не опознана вовсе (в том числе по причине отключенных транспондеров).

Если цель опознана как своя/гражданская, то огонь по ней не открывается (до исключительных обстоятельств)
-2
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№8
13.01.2020 08:59
Цитата, Восход сообщ. №7
На ЗРК установлены системы опознавания свой-чужой, которые также должны классифицировать гражданские самолёты по их транспондерам.
Вот уж не думаю что запросчики гос опознавания работают с транспондерами. Ибо тогда противник мог наносить удары прикрываясь их сигналом, чем быстро тех дискредитировал. Т.е. это бессмысленно. Если ПВО опознали цель как военный ЛА, для получения информации о её принадлежности задействуется запросчик. Спутать их с гражданским лайнером - феномен. Иначе оные сбивали б регулярно. И не факт что на гражданских самолётах вообще есть сортветствующие ответчики. Разве только на своих. На украинском самолёте, иранского ответчика гос опознавания - быть никак не могло.
0
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№9
13.01.2020 09:44
Цитата, forumow сообщ. №8
Вот уж не думаю что запросчики гос опознавания работают с транспондерами. Ибо тогда противник мог наносить удары прикрываясь их сигналом, чем быстро тех дискредитировал.
Тем не менее сигналы он эти принимать должен и режим такой присутствовать обязан, другое дело, что в состоянии ожидания воздушного удара получение сигнала от транспондеров можно отключить (если такой режим присутвует).

Цитата, forumow сообщ. №8
И не факт что на гражданских самолётах вообще есть сортветствующие ответчики.
Транспондеры есть на всех самолётах, причем не только на гражданских, но и на военных (что говорит в пользу того, что запросчтки ЗРК должны уметь считывать и обрабатывать эту информацию).

Самолёт с неисправным транспондером не может выпускаться на линию вместе с экипажем. Если они отключили транспондер по инструкции в полете по инструкции третьих лиц, то ответственность лежит и на тех кто дал эти инструкции и на тех, кто их исполнил.

А вообще есть сайт, по моему флайтрадар, там можно посмотреть историю всех рейсов и установить- был ли включен транспондер украинского борта и в каком месте пропала его метка.
0
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№10
13.01.2020 10:50
Цитата, Восход сообщ. №9
А вообще есть сайт, по моему флайтрадар, там можно посмотреть историю всех рейсов и установить- был ли включен транспондер украинского борта и в каком месте пропала его метка.
Эксперт пишет, что обмен данными был.
Цитата, q
К крушению украинского Boeing, сбитого системой ПВО Ирана под Тегераном, привело множество ошибок, в том числе «в методологии и технологиях», заявил Bloomberg старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога.
................................
Согласно данным ресурса FlightRadar, борт передавал детали о полете гражданским системам слежения за рейсами, пишет агентство. По словам эксперта, ЗРК, из которого были выпущены ракеты, не мог установить, идет ли речь о гражданском или военном объекте. Несмотря на это, самолет отслеживали другие системы в Иране, и эту информацию должен был получить оператор системы ПВО.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/01/2020/5e1c10879a79472bdd14edf1?from=newsfeed

Вопрос правда или нет.
0
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№11
13.01.2020 11:44
Цитата, gerrfrost сообщ. №10
Несмотря на это, самолет отслеживали другие системы в Иране, и эту информацию должен был получить оператор системы ПВО.

По очевидным причинам, ПВО КСИР не интегрировано с ПВО армии.
+1
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№12
13.01.2020 12:28
В ответ на точечное и красивое уничтожение единичного террориста Иран ответил задавленной полусотней своих граждан, снесением пары палаток и сбитием гражданского Боинга со своими гражданами же.

На фоне этого морально-политического бардака чем не устраивает версия с 95% вероятностью что этот бардак и есть причина сбития Боинга а не теории через пень-колоду с вероятностью всего в 5% ?

Просто интересно почему опять 5% теория пользуется бОльшим спросом чем 95%.
Именно, озвученная чуть выше, пар...ная тяга к теории заговора или какие-то более глубинные мутации сознания? Сейчас без смайликов и сарказма. Реально интересно.
0
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№13
13.01.2020 13:10
Цитата, ID: 19334 сообщ. №12
В ответ на точечное и красивое уничтожение единичного террориста Иран ответил задавленной полусотней своих граждан, снесением пары палаток и сбитием гражданского Боинга со своими гражданами же.
Алилуйя...! Теперь "собственные граждане" должны будут передать этот пасс по назначению. Круто же...
0
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