В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру

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Иранское информационное агентство Fars опубликовало заявление командующего Воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции, в состав которых входят и силы ПВО. Бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде признал полную ответственность КСИР за гибель украинского «Боинга». Он заявил, что «хотел бы умереть, но не стать свидетелем такого инцидента».

По словам Хаджизаде, власти Ирана, когда говорили о непричастности своей страны в обстреле пассажирского лайнера, не пытались никого ввести в заблуждение или скрыть действительные факты. Просто они тогда еще не владели полной информацией о причинах крушения Боинга.

Инцидент случился ранним утром 8 января, а чуть позже бригадному генералу сообщили о причастности иранских сил ПВО. Хотя данная информация тогда еще была непроверенной и вызывала сомнения, он тут же сообщил ее в Тегеран. По прибытии в столицу он узнал о создании Генштабом Вооруженных сил Исламской Республики следственной группы, но разрешения предоставить ей информацию не получил. В это время власти страны утверждали, что крушение самолета произошло по техническим причинам.

На то, чтобы собрать все данные и точно определить причину гибели лайнера, ушло около двух суток.

Хаджизаде утверждает, что ни КСИР, ни иранские военные не получали приказа сверху скрывать информацию от общественности. Он говорит, что катастрофа произошла из-за ошибки оператора, принявшего самолет за крылатую ракету американцев. Это случилось из-за крайне напряженной обстановки и повышенных мер безопасности. Генерал утверждает, что руководство КСИР просило освободить воздушное пространство Ирана от гражданских самолетов.

На фоне признания иранского военного командования удара по авиалайнеру Международных авиалиний Украины возникают сопутствующие вопросы. Один из них: если командир воздушного судна до попадания ракеты в авиалайнер продолжал радиообмен с диспетчером и не сообщал ни о каких проблемах, то почему расчёт ЗРК иранских ПВО принял самолёт, который только что взлетел, за "крылатую ракету"? Пока официального ответа на этот вопрос вопрос нет.