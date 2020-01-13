СММ ОБСЕ сообщает о принудительной посадке своего дрона украинскими военными в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Луганск. 12 января. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Вооруженных сил Украины принудительно приземлили беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово и удалили с него данные мониторинга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе миссии.

"Во время полета южнее н. п. Орехово (подконтрольный правительству (Украины - ИФ), 57 км к северо-западу от Луганска) БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию сильных помех сигнала, что привело к потере наблюдателями контроля над пространственным положением летательного аппарата. Вскоре после этого БПЛА совершил приземление, которое не контролировалось наблюдателями, вблизи позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нём отмечается, что "на основе видеосигнала с БПЛА, который команда СММ все еще получала, наблюдатели пришли к выводу, что приземление было контролируемым".

"Вооруженные силы Украины вернули наблюдателям этот БПЛА, на котором не было заметных повреждений; однако команда Миссии отметила, что зафиксированных на его носителе памяти данных фото/видеонаблюдения не было", - сообщили в СММ.