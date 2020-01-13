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WarSpot

Tejas на авианосце

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Источник изображения: warspot.ru

Индийский флот может вооружиться отечественными палубными истребителями. Вчера, 11 января, портал defenseworld.net сообщил о том, что на авианосец INS Vikramaditya впервые сел самолёт Tejas в палубной модификации.

В декабре 2016 года Индия отказалась от разработки собственного палубного истребителя. Тогда начальник морского штаба Индии адмирал Сунил Ланба заявил, что ВМС не намерены принимать на вооружение палубную версию Tejas, поскольку она не соответствует требованиям военных, однако новый министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран возродила программу LCA Navy.

Авианосец INS Vikramaditya

Источник изображения: thestatesman.com

При этом официальные позиции Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и командования ВМС Индии несколько расходятся. В DRDO назвали самолёт первым палубным истребителем ВМС Индии, тогда как в командовании флота указали, что это был лишь этап проверки технологий на пути к постройке двухмоторного истребителя для индийских авианосцев.

Разработка самолёта Tejas началась в 1983 году. Работы над проектом велись Агентством авиационных разработок (ADA), компанией Hindustan Aeronautics, Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций. Первый полёт самолёт LCA TD-1, позже переименованный в Tejas, совершил 4 января 2001 года.

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Индия
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Tejas
Компании
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Авианосец
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