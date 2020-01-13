Западная пресса: Трамп устранением Сулеймани бросил вызов самому себе

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Мировые СМИ продолжают делать попытки проанализировать ситуацию с приказом Дональда Трампа о нанесении удара по автомобилю, в котором находился иранский генерал Касем Сулеймани. В американской прессе отмечается, что один из наиболее уважаемых Трампом неофициальных советников, Такер Карлсон, выступил с протестом против устранения генерала КСИР. Но, как сообщается, Трамп его доводы проигнорировал.

В крупной шведской газете Svenska Dagbladet обозреватель Малин Экман пишет буквально следующее:

Дональд Трамп устранением Сулеймани бросил вызов самому себе.

В частности, отмечается, что ещё никогда в последние годы исламский мир не был столь консолидирован против политики США на Ближнем Востоке. При этом консолидация затронула не только шиитов. Многие традиционные союзники США в регионе – страны с преимущественным суннитским населением – тоже «не одобрили мер Вашингтона в отношении Сулеймани».

Тем временем американская газета The New York Times пытается восстановить события того дня, когда был нанесён удар по автомобилю Сулеймани в Багдаде. В материале отмечено, что самолёт авиакомпании Cham Wings вылетал не из Тегерана, а из Дамаска. При этом борт 6Q501 опоздал с вылетом примерно на час – «ждали основного пассажира».

Из материала:

Касем Сулеймани прибыл в аэропорт уже в тот момент, когда двери в самолёте закрыли. Он поднялся на борт с двумя лицами из сопровождения, и самолёт взял курс на Багдад. В аэропорту его уже ожидал Абу Махди аль-Мухандис (командующий шиитским ополчением), они проследовали в машину. В этот момент американский беспилотник MQ-9 Reaper уже вышел в зону для проведения атаки. Ракета поразила автомобиль через 11 минут после того, как самолёт с Сулеймани приземлился в аэропорту Багдада. Это было дерзкое решение Трампа нанести удар по иранскому генералу, как он сам заявил, с той целью, чтобы предотвратить гибель американских граждан в будущем.

В материале отмечается, что крайнюю обеспокоенность этот удар вызвал в Эр-Рияде. Сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии «был настолько встревожен устранением генерала Сулеймани, что отправил в Вашингтон своего брата для тайной встречи с администрацией США». Дополнительно отмечено, что в мире возникла напряжённость в связи с тем, что многие посчитали Штаты готовыми «заблокировать нефтегазовый сектор Ирана», что вызвало бы резкий скачок цен на нефть с непрогнозируемыми последствиями для мировой экономики.