Войти
Lenta.ru

В США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

468
0
0
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский военный спутник «Космос-2491», выведенный на орбиту в 2013 году и названный западными СМИ «спутником-убийцей», разрушился в космосе. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл.

По его словам, ВВС США зафиксировали 10 обломков спутника. Эксперт предположил, что «Космос-2491» завершил миссию в 2014 году, однако в конце 2019-го он сменил орбиту. В американском военном каталоге обломкам аппарата присвоены номера 44912-44913 и 44987-44994.

Макдауэлл считает, что «Космос-2491» мог разрушиться в результате случайного столкновения с космическим мусором, случайного взрыва батареи или топлива либо разрушение могло быть преднамеренным. Эксперт склоняется к случайной версии.

Четыре военных спутника, в том числе и «Космос-2491», были запущены в декабре 2013 года. Тогда западные СМИ сообщали, что российская сторона вывела маневрирующего «убийцу спутников». Бывший глава «Роскосмоса» Олег Остапенко в декабре 2014-го опроверг эту информацию: по его словам, «Космос-2491» — совместная с РАН разработка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Остапенко Олег
Похожие новости
26.01.2015
Дмитрий Рогозин был грозен и серьезен
17.12.2014
Полет нормальный
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
16.07.2014
Делегация Роскосмоса получила визы для участия в "Фарнборо"
12.03.2014
Почему мы не летим на Луну
08.10.2013
Замминистра обороны Олег Остапенко возглавит Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М