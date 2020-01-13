В США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Российский военный спутник «Космос-2491», выведенный на орбиту в 2013 году и названный западными СМИ «спутником-убийцей», разрушился в космосе. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл.

По его словам, ВВС США зафиксировали 10 обломков спутника. Эксперт предположил, что «Космос-2491» завершил миссию в 2014 году, однако в конце 2019-го он сменил орбиту. В американском военном каталоге обломкам аппарата присвоены номера 44912-44913 и 44987-44994.

Макдауэлл считает, что «Космос-2491» мог разрушиться в результате случайного столкновения с космическим мусором, случайного взрыва батареи или топлива либо разрушение могло быть преднамеренным. Эксперт склоняется к случайной версии.

Четыре военных спутника, в том числе и «Космос-2491», были запущены в декабре 2013 года. Тогда западные СМИ сообщали, что российская сторона вывела маневрирующего «убийцу спутников». Бывший глава «Роскосмоса» Олег Остапенко в декабре 2014-го опроверг эту информацию: по его словам, «Космос-2491» — совместная с РАН разработка.