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Российская газета

Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии танк Т-72 вновь продемонстрировал свою защищенность, уцелев после попадания управляемой ракеты . Соответствующий видеоролик появился в социальных сетях.

В аннотации к ролику говорится, что инцидент произошел в провинции Латакия.

На кадрах запечатлен выстрел из противотанкового ракетного комплекса по стоящему неподвижно Т-72 правительственных сил. После нескольких секунд полета ракета попадает в бронемашину, но происходит срабатывание комплекса динамической защиты и танк остается целым.

Напомним, в конце декабря 2019 года террористы атаковали противотанковой ракетой танк Т-62. Управляемый снаряд попал практически в центр лобовой детали корпуса. Последствия попадания сняли на видео с беспилотника. Танк не только не взорвался и не загорелся, но даже не получил сильных внешних повреждений.


Николай Грищенко

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Страны
Сирия
Продукция
Т-62
Т-72
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