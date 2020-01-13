Видео: Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты в Сирии

В Сирии танк Т-72 вновь продемонстрировал свою защищенность, уцелев после попадания управляемой ракеты . Соответствующий видеоролик появился в социальных сетях.

В аннотации к ролику говорится, что инцидент произошел в провинции Латакия.

На кадрах запечатлен выстрел из противотанкового ракетного комплекса по стоящему неподвижно Т-72 правительственных сил. После нескольких секунд полета ракета попадает в бронемашину, но происходит срабатывание комплекса динамической защиты и танк остается целым.

Напомним, в конце декабря 2019 года террористы атаковали противотанковой ракетой танк Т-62. Управляемый снаряд попал практически в центр лобовой детали корпуса. Последствия попадания сняли на видео с беспилотника. Танк не только не взорвался и не загорелся, но даже не получил сильных внешних повреждений.

Николай Грищенко