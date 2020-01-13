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Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский беспилотный летательный аппарат Pterodactyl II на испытаниях новых систем вооружения

На китайском ударном беспилотном летательном аппарате Wing Loong II, который разработан компанией Chengdu Aircraft Industry Group (входит в состав авиационно-промышленной корпорации AVIC) в Чэнду, провели испытания новых систем вооружения в пустыне Гоби.

Отличиями второй модификации беспилотника от первой стала большая взлётная масса (4 200 против 1 100 кг), размах крыльев (20,5 против 14 метров), длина фюзеляжа (11 против 9,05 метра), высота (4,1 против 2,7 метра), максимальная высота полёта (9 000 против 5 000 метров) а также продолжительность полёта (32 против 20 часов) и максимальная скорость полёта (340 против 280 км/ч).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Pterodactyl I
Проекты
БПЛА
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