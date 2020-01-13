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Первый летный опытный образец самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки

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Как сообщило 10 января 2020 года АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), первый летный опытный образец самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки [ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" - ВАСО]. В настоящее время завершена стыковка фюзеляжа и консолей крыла. На следующем этапе предстоит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера.

"Работы по программе создания нового пассажирского самолета Ил-96-400М идут по графику. Изготовление опытного образца планируется завершить к концу года. После этого он будет передан для наземных и летных испытаний. Первый полет Ил-96-400М намечен на 2021 год", - отметил руководитель Дивизиона транспортной авиации ОАК, генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Перспективный лайнер Ил-96-400М будет состоять из российских комплектующих. В качестве силовой установки будут применяться двигатели отечественного производства ПС-90А1. Современное пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование позволит выполнять действующие и перспективные требования международных авиационных властей к системам навигации, наблюдения и связи.

Пассажирский салон перспективного самолета может выпускаться в трех базовых вариантах: трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел соответственно; также возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места. Особенности салона заключаются в комфортном размещении пассажиров в соответствии с международными требованиями. Предусмотрена возможность разделения кабины на салоны различного класса обслуживания.

Новый самолет создается как модификация серийно выпускаемого Ил-96-300 с получением дополнения к сертификату типа и сохранит высокие показатели надежности своего предшественника.

Строящийся первый летный опытный образец пассажирского самолета Ил-96-400М (заводской номер 01001) в цеху окончательной сборки ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО). Воронеж, январь 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-96
ПС-90А
Компании
ВАСО
Ил
ОАК
Проекты
2020-й год
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