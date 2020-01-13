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Ракетная атака Ирана на военную базу США имела свои особенности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом рассказал командующий ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

По его словам, нанеся удар по американской базе, Иран применил средства радиоэлектронной борьбы. В результате беспилотники США не могли передавать изображение и некоторое время отсутствовала возможность оценить нанесенный иранскими ракетами ущерб. Это, как утверждает генерал, вызвало смятение среди американских военных.

Амир-Али Хаджизаде отметил, что Иран «испугал американцев» тем, что вывел из под их контроля БПЛА, пролетающие над атакованной базой Айн-аль-Асад, и прервал их коммуникацию. При этом утрата контроля над MQ-9 Reaper повлияла на боевой дух американцев даже больше, чем сама ракетная атака.

Кроме того, генерал подчеркнул, что удар Ирана не преследовал цели уничтожить американских военных. В противном случае была бы осуществлена атака с большим количеством жертв. 

Цитируя генерала, телеканал Звезда говорит, что задача Ирана заключалась в «изгнании американских войск из региона». Но проведенная операция была лишь одной из подготовленных. Иранская сторона могла запустить сотни ракет в первые часы конфликта и подготовила тысячи ракет на случай дальнейшей его эскалации.

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Страны
Иран
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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