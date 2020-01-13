Войти
Военно-промышленный курьер

Американского шпиона российские истребители гнали пару сотен километров

533
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российские истребители отогнали американский самолет «Boeing RC-135W», который попытался приблизиться к авиабазе Хмеймим для проведения разведывательной операции.

Согласно данным ресурсов, осуществляющих мониторинг обстановки в воздушном пространстве, американского разведчика «гнали» несколько десятков километров, пока последний не отдалился от авиабазы Хмеймим на расстояние в 180 км.

Инцидент произошел утром. Американский «Boeing RC-135W» стремительно приближался к российской базе, однако, спустя несколько минут, в небе были обнаружены самолеты ВКС России, заметив последних, американский самолет резко изменил свой курс и начал отдаляться от воздушного пространства Сирии, – сообщает Free News, ссылаясь на Flightradar24.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
KC-135
Похожие новости
20.02.2019
Самолет ВВС США провел разведку у северных рубежей России
11.01.2019
Одним глазком: самолет США осмотрел Крым
10.12.2018
Невидимое копье "Пересвета". Что будут сбивать новым боевым лазером
18.04.2018
Победа перехватом
16.05.2016
Запад обеспокоило «растущее военное присутствие» России в Прибалтике
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М