Американского шпиона российские истребители гнали пару сотен километров

Российские истребители отогнали американский самолет «Boeing RC-135W», который попытался приблизиться к авиабазе Хмеймим для проведения разведывательной операции.

Согласно данным ресурсов, осуществляющих мониторинг обстановки в воздушном пространстве, американского разведчика «гнали» несколько десятков километров, пока последний не отдалился от авиабазы Хмеймим на расстояние в 180 км.

Инцидент произошел утром. Американский «Boeing RC-135W» стремительно приближался к российской базе, однако, спустя несколько минут, в небе были обнаружены самолеты ВКС России, заметив последних, американский самолет резко изменил свой курс и начал отдаляться от воздушного пространства Сирии, – сообщает Free News, ссылаясь на Flightradar24.