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Центр подготовки космонавтов у Индии будет свой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.

Индия разрабатывает свой первый пилотируемый космический корабль «Гаганьян». Планируется, что корабль совершит испытательный полёт в беспилотном режиме в декабре 2020 года, а первый полёт с экипажем пройдёт в 2021 или 2022 году. Экипаж этого полёта уже сформирован, кандидаты в астронавты пройдут подготовку в России. Однако в дальнейшем ISRO рассчитывает проводить подготовку астронавтов самостоятельно.

Для этого в городе Чаллакере будет построен центр подготовки астронавтов. Стоимость проекта составит около 27 млрд рупий (около $380 млн), планируется, что центр будет создан к 2023 году.

«Всё, что связано с мероприятиями программы полёта человека в космос, переместится в наш кампус в Чаллакере. Мы хотим создать там автономное учреждение, чтобы в будущем мы могли проводить здесь любое обучение и деятельность, которую мы сейчас проводим в России для экипажа «Гаганьяна». Когда все будет готово, 400-акровый участок (162 гектара) ISRO в Чаллакере станет единой консолидирующей инфраструктурой, связанной с космическими путешественниками», - рассказал Сиван.

Глава ISRO добавил, что Индия планирует проводить космические полёты на регулярной основе, поэтому создание такого центра является необходимым.

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Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
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