Лондон опасается остаться без военной помощи при новой политике Трампа

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что в ближайшем будущем США перестанут играть роль единственной сверхдержавы в мире и британцам не следует рассчитывать на американскую военную поддержку. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

По словам Уоллеса, при президенте США Дональде Трампе изоляционистские тенденции в американской политике усиливаются. Если Трамп выиграет выборы и пойдет на второй срок, то не исключено, что США оставят лидерские позиции в мире.

Для Великобритании, которая долгие годы всегда рассчитывала на американскую военную поддержку - это очень негативный момент. Это означает, что британцами придется рассчитывать только на свои силы.

«Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства», — сказал министр Уоллес.

Если ещё в 2010 году в Лондоне и помыслить не могли о том, что коалиция с США, возможно, уйдет в прошлое, то теперь это вполне реальная перспектива.

Взаимоотношения США и Европы во многом определяются послевоенной ситуацией, когда с планом Маршалла, началом Холодной войны и созданием НАТО США получили прочные позиции в европейских странах, считает Регнум.