Войти
Военно-промышленный курьер

Лондон опасается остаться без военной помощи при новой политике Трампа

535
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что в ближайшем будущем США перестанут играть роль единственной сверхдержавы в мире и британцам не следует рассчитывать на американскую военную поддержку. Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times.

По словам Уоллеса, при президенте США Дональде Трампе изоляционистские тенденции в американской политике усиливаются. Если Трамп выиграет выборы и пойдет на второй срок, то не исключено, что США оставят лидерские позиции в мире.

Для Великобритании, которая долгие годы всегда рассчитывала на американскую военную поддержку - это очень негативный момент. Это означает, что британцами придется рассчитывать только на свои силы.

«Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства», — сказал министр Уоллес.

Если ещё в 2010 году в Лондоне и помыслить не могли о том, что коалиция с США, возможно, уйдет в прошлое, то теперь это вполне реальная перспектива.

Взаимоотношения США и Европы во многом определяются послевоенной ситуацией, когда с планом Маршалла, началом Холодной войны и созданием НАТО США получили прочные позиции в европейских странах, считает Регнум.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
18.12.2019
Судьбу НАТО решат мудрецы
02.10.2019
Финляндия и Швеция хотят приобщиться к страху перед Россией
11.04.2019
Начальник генштаба вооруженных сил Португалии: "Я действительно считаю, что если бы НАТО не существовало, ее нужно было создать сейчас" (Dirio de Notcias, Португалия)
04.09.2017
Афганский план Трампа отвечает российским интересам
18.01.2017
Лавров об итогах 2016 года: активировалась вербовочная работа спецслужб США
15.12.2016
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М