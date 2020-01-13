Борисов сравнил эффективность оборонных бюджетов России и США

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В субботу 11 января в Сибирском федеральном университете имени Героя России генерала В. П. Дубынина вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов прочел лекцию для курсантов военно-учебного центра. В своем выступлении он поднял вопросы, касающиеся боеспособности Вооруженных Сил РФ.

В частности, он отметил, что Россия, имея оборонный бюджет в 12-14 раз ниже, чем у Соединенных Штатов и НАТО, и находясь на шестом месте в мире по его абсолютному объему, обладает высокой обороноспособностью. Это позволяет нам сохранять паритет, гарантируя безопасность страны.

Для сравнения вице-премьер привел данные о военных бюджетах. Например, в текущем году США планируют израсходовать на оборону 750 миллиардов долларов, а весь Североатлантический Альянс – 1 триллион. Борисов отмечает, что у России этот показатель в 12-14 раз ниже.

Вице-премьер сослался также на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) по оборонным расходам различных стран мира за 2018 год. В прошлом году для России они составили 61,4 миллиарда долларов, в то время как США потратили на оборону 649 миллиардов. По абсолютным показателям сравнимы военные бюджеты России и Саудовской Аравии, которая в прошлом году израсходовала на оборонные цели 67,6 миллиарда долларов.