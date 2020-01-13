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Военное обозрение

В Китае обратили внимание на особенности построения команды авианосца «Шаньдун»

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Источник изображения: sina.com.cn

Китайские репортёры отмечают, что первый построенный в КНР авианосец – Type001A «Шаньдун» - «вероятно, готовится к длительному морскому походу». Такой вывод в китайских СМИ делают в связи с тем, что появились кадры с особенностями построения команды авианосца на палубе корабля. При этом отмечается, что построение проведено не в центральной части палубы, а на том её участке, где расположен трамплин для взлёта палубной авиации.

Сообщается, что на построении можно было увидеть и подразделение морской пехоты ВМС НОАК. Эти военнослужащие отличаются от других по цветам камуфляжа – в более тёмных тонах.

Крупный информационный ресурс КНР Sina пишет о том, что экипаж «Шаньдуна» начал подготовку к первому длительному походу. При этом китайские пользователи высказывают предположения относительно того, в какой район Мирового океана командование ВМС НОАК может направить авианосец.

В частности, высказаны предположения относительно того, что это может быть район Филиппин или же Аравийское море. Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в Аравийском море появился индийский авианосец «Викрамадитья». Появления его в этом районе в самой Индии связали с китайско-пакистанскими маневрами.

Китайские эксперты предполагают, что ВМС НОАК могут воспользоваться возможностью выполнить тренировку не только по взлёту-посадке самолётов палубной авиации «Шаньдуна» в дальнем походе, но и по высадке десанта (морской пехоты), например, в районе пакистанского порта Гвадар, инфраструктуру которого развивают именно китайские компании. Отмечается, что высадка десанта может быть осуществлена с борта одного из кораблей группы сопровождения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Филиппины
Продукция
Адмирал Горшков
Тип 001А
Проекты
Авианосец
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