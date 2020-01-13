Ирак задумался о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Ирак не исключил, что закупит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Переговоры начались из-за того, что США могут отказаться от поддержки Багдада, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Мы обсуждаем с Россией ракетные системы С-400, но контракты пока не подписывали. Нам нужно получить эти ракеты, в особенности в свете того, что американцы много раз нас разочаровывали, поскольку не оказывали содействия в получении нужных вооружений», — сказал член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи.

Отмечается, что парламент разрешил правительству Ирака заключать контракты на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) с той страной, с какой посчитает нужным. Об этом авторам статьи рассказал член профильного комитета Абдул Халек Аль-Аззави, отмечает ТАСС.

Кроме того, другой источник WSJ отметил, что российские власти сами неоднократно предлагали иракским властями купить комплексы C-400.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Однако это соглашение поссорило США и Турцию, Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400. Несмотря на это поставки комплексов все-таки начались.