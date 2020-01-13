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Военное обозрение

Ирак консультировался с Россией по поводу возможной покупки ЗРК С-400

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Источник изображения: Goodvint, commons.wikimedia.org

Ираку нужны зенитные системы. К. Алауи, представитель парламентского комитета по обороне в Ираке, полагает, что его стране требуются системы противовоздушной обороны, а американцы иракцев «много раз разочаровывали», поскольку в получении нужного оружия «не помогали».

«Уолл-Стрит джорнэл» отмечает, что Багдад подумывает о приобретении С-400 «Триумф» у Москвы. Господин Алауи сообщил изданию, что с Россией был уже проведены соответствующие консультации. Но затем в Ираке случился очередной кризис, премьер-министр ушёл в отставку, и переговоры были отложены на неопределённое время.

Теперь же, после известных событий в Иране, сложилась следующая ситуация: Багдад велел военным подразделениям США страну покинуть. И поэтому депутаты дали премьер-министру полномочия на закупку систем ПВО, цитата,

«у России или кого угодно».

Ранее в прессе проходила информация о том, что официальный Багдад вернулся к идее переговоров с Москвой по вопросу приобретения ЗРК, только модели С-300. Именно такими комплексами вооружены Иран и Сирия. А вот у Турции уже есть С-400.

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Страны
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
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