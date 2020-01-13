Военные США даже не пытались перехватывать иранские ракеты на базах в Ираке

Источник изображения: Фейсбук/ВВС США

Американские СМИ публикуют примечательную информацию, касающуюся вопроса иранской ракетной атаки на военные базы в США. Напомним, ранее сообщалось о том, что иранцы проинформировали власти Ирака о подготовке к удару по американским военным объектам на иракской территории.

Теперь стало известно, что американские военные получили данные о подготовке Ирана к ракетному удару примерно за 2,5 часа до его осуществления. Так, на телеканале CNN сообщается следующее:

К 23:00 7 января большинство военнослужащих успели покинуть военную базу. Остальные укрылись в бункерах.

Первая ракета упала на территорию базы Аль-Асад примерно в 01:35 8 января.

При этом американские СМИ не отвечают на вопрос о том, от кого конкретно на военных базах получили сведениях о готовящихся ракетных атаках со стороны КСИР. По всей видимости, данные такого характера им могли передать иракские коллеги.

Помимо базы Аль-Асад КСИР атаковал и базу в Эрбиле.

Исходя из этой информации, можно сделать вывод о том, что военнослужащие США даже не пытались осуществить перехваты иранских ракет с применением имеющихся в распоряжении средств ПВО-ПРО. Никакой активности американских ЗРК в Ираке на момент ракетной атаки зафиксировано не было. Напомним, что ранее в США появлялась информация о готовности приобрести у Израиля системы «Железный купол» и прикрыть ими свои базы на Ближнем Востоке.