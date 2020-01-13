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Известия.ru

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Hannah McKay

Великобритания должна быть готова в будущем вести войны без Соединенных Штатов, потому что в свете изоляционной политики американского президента Дональда Трампа США могут потерять свое военное лидерство.

Об этом в воскресенье, 12 января, заявил министр обороны королевства Бен Уоллес в интервью газете The Sunday Times.

«Я переживаю, что США откажутся от своего лидерства во всем мире. Это будет плохо для мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее», — сказал он, признавшись, что мысли об уходе американских войск из некоторых стран «не дают ему спать по ночам».

По словам Уоллеса, британскому правительству необходимо переосмыслить военные соглашения о том, что Великобритания всегда будет воевать вместе с США, и позаботиться о вооружении армии королевства таким образом, чтобы больше не полагаться на помощь американцев.

Ранее в этот день стало известно о намерениях Соединенных Штатов добиваться дипломатической и экономической изоляции Ирана.

Кроме того, 7 января Трамп заявил о планах вывести войска из Ирака на определенном этапе. На следующий день СМИ сообщили об уходе американских военных с двух баз в Сирии.

После этого американский лидер призвал НАТО расширить свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за желания уменьшить контингент США в этом регионе.

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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