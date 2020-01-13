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Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский

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Источник изображения: Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По мнению авторитетного российского эксперта, данные о новом российском корабле, который существует только в проектой документации, а не рельности, «по большей части засекречены». Тем не менее по известному (стандартному или полному — информация по этому вопросу тоже не раскрывается) водоизмещению (8000 тонн) и количеству ячеек для пуска ударных ракет (48 единиц) «можно приблизительно представить себе облик корабля».

Доктор военных наук предполагает, в частности, что российский корабль будет изготовлен с использованием стелс-технологий, а количество ячеек для ракетного оружия различных типов на фрегате проекта 22350м может достигать 120, что меньше, чем число ячеек (96) у миноносцев типа Arleigh Burke, но сопоставимо с их количеством (122) у крейсеров типа Ticonderoga.

«Так что можно констатировать: фрегат проекта 22350м по своему боевому потенциалу в количественных показателях единиц оружия подобен американскому крейсеру и превосходит эсминец. На этом основании можно утверждать, что наш корабль заслуживает переклассификации, как минимум, в легкий крейсер», — успевает заключить эксперт.

В феврале 2018 года Сивков предложил создать для защиты Земли от астероидной опасности термоядерную мегаракету, для чего «потребуется всего лишь 25-30 процентов нынешнего американского военного бюджета» (примерно 210 миллиардов долларов).

За последние 35 лет в США построили около 70 эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke и примерно 30 ракетных крейсеров типа Ticonderoga. В течение последних 15 лет в России создано только 2 фрегата дальней морской зоны проекта 22350, на основе которого и планируется развивать проект 22350м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
22350
Ticonderoga
Ядерный щит
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