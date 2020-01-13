Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.

Украинский лидер заверил, что виновные в трагедии будут наказаны.

«Дорогие украинцы, в эти тяжелые дни для каждого из нас я хочу сказать следующее: я верну всех погибших близким и родным — они смогут с ними попрощаться по-человечески, мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны», — цитирует Зеленского ТАСС.

Президент отметил, что Киев тесно сотрудничает с Тегераном по вопросам расследования, а бортовые самописцы лайнера будут расшифровываться совместными усилиями. По его словам, достигнута договоренность, что «никто не отвертится».

Выплаты семьи погибших получат от авиаперевозчика, страховых компаний, Ирана и украинского правительства, указал он. От Киева родственники получат по $8,3 тыс.

Зеленский также призвал международных партнеров Украины «быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады.

Изначально в качестве причин аварии рассматривались техническая неисправность, теракт и попадание зенитной ракеты.

11 января Иран признал вину в том, что самолет был сбит, и принес извинения всем странам, чьи граждане были на борту, а также семьям погибших. В Тегеране отметили, что приняли Boeing за вражескую цель, так как ждали атаки США в ответ на обстрел военных баз в Ираке.