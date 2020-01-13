Украина приведет структуру командования Вооруженных сил в соответствие с принятыми в НАТО стандартами

Киев. 11 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В краткосрочной перспективе на базе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины будет сформировано Командование объединенных сил ВСУ в соответствующей J-структуре, которая является обязательной для штабов НАТО.

"В краткосрочной перспективе на базе Объединенного оперативного штаба ВС Украины будет сформировано Командование объединенных сил ВС Украины в соответствующей J-структуре. Командование объединенных сил ВС Украины возглавит Командующий объединенных сил, который будет непосредственно подчиняться Главнокомандующему ВС Украины и осуществлять руководство объединенными силами во всех сферах их применения (на суше, в воздухе, на море)", - говорится в опубликованной "визии" (перспективного видения - ИФ) Генштаба о развитии ВСУ на сайте Минобороны в субботу.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе автономное функционирование и мобильность, надлежащие бытовые условия для личного состава Командования объединенных сил ВС Украины будут обеспечены путем его размещения в построенном отдельном военном городке с современной инфраструктурой вблизи развитой транспортной сети.

Основным функциональным назначением Командования объединенных сил будет планирование и управление войсками (силами) объединенных сил в операциях по отпору вооруженной агрессии и национальными контингентами и персоналом, участвующим в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, отмечается в документе.

Как сообщалось, ранее в Минобороны сообщили, что J-структура необходима для достижения лучшей совместимости с Вооруженными силами стран НАТО.

"Это типичная структура штабов НАТО. Она является обязательной. Если страна участвует в операциях НАТО, то ее военные части, которые выделяются для участия в этой операции, должны иметь такую J-структуру. Это позволяет эффективно взаимодействовать в процессе операций и боевых действий. Каждая "J" по номеру четко знает, с какой "J" (партнера) ей взаимодействовать", - сказал полковник Сергей Масловский.