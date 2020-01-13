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Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отсутствие рентабельности и серийного производства ракетной техники является ахиллесовой пятой российской космической отрасли.

Как передает ТАСС, такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов во время пресс-конференции по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева».

«Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это ахиллесова пята отрасли сегодня», - заявил Борисов.

Вице-премьер отметил, что задачей руководства «Роскосмоса» является поиск реальных путей оздоровления отрасли. Он напомнил, что в 90-е годы в ней сложилась неблагоприятная ситуация на фоне нехватки средств и увлечения «использованием западной элементной компонентной базы». Теперь ситуацию необходимо менять и добиваться рентабельности, которая возможна лишь при серийном производстве продукции.

«Страна должна гордиться своей космической индустрией, для этого все возможности присутствуют», - считает Борисов.

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Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
13.01.2020 11:25
Ну конечно, за один год можно восстановить то, что разваливали 28 лет, у борисова мозги есть или их у же ни у кого нет в правительстве. Нормальная, плановая работа, дисциплина отсутствовала столько лет, а ещё тупая, бездарная кадровая политика, умноженная на повальную коррупцию. Чья это работа-это работа высших чиновников, ведь весь  кадровый состав- президента и премьера. Что же, как в русской половице яблоко от яблони не далеко падает.
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