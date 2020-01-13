Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»

Отсутствие рентабельности и серийного производства ракетной техники является ахиллесовой пятой российской космической отрасли.

Как передает ТАСС, такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов во время пресс-конференции по итогам посещения предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева».

«Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это ахиллесова пята отрасли сегодня», - заявил Борисов.

Вице-премьер отметил, что задачей руководства «Роскосмоса» является поиск реальных путей оздоровления отрасли. Он напомнил, что в 90-е годы в ней сложилась неблагоприятная ситуация на фоне нехватки средств и увлечения «использованием западной элементной компонентной базы». Теперь ситуацию необходимо менять и добиваться рентабельности, которая возможна лишь при серийном производстве продукции.

«Страна должна гордиться своей космической индустрией, для этого все возможности присутствуют», - считает Борисов.