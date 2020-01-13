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Известия.ru

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Mazyar Asadi/ZUMAPRESS

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 января.

«Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью <…> привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации, которая <…>, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки», — написал он.

Также Турчинов призвал требовать проведения «объективного расследования катастрофы».

Его заявления уже прокомментировал журналист, политолог и общественный деятель Армен Гаспарян. Он отметил, что к словам Турчинова скоро присоединятся прибалтийские и польские политики, за счет которых в мире традиционно раскачивается «русофобская истерия».

«Это часть большой политической игры, в которой очень скоро вообще забудут про Иран и основное внимание перенесут на Россию. А как иначе?» — сказал политолог в интервью «Федеральному агентству новостей».

11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». Министр принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде признал вину иранских военных в случившемся. Он пояснил, что самолет был сбит из-за того, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны приняла лайнер за крылатую ракету. По его словам, у оператора связи было пять секунд на решение и он сделал неправильный выбор.

Тем не менее в КСИР заявили об ответственности США за произошедшее. Хаджизаде отметил, что в ночь катастрофы в небе над Ираном «было много военных самолетов противника».

В тот же день состоялся телефонный разговор президентов Ирана и Украины Хасана Роухани и Владимира Зеленского. Лидеры условились провести полноценное и открытое расследование и наказать виновных. Позднее Киев переквалифицировал уголовное дело о крушении с «нарушения правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта» на умышленное убийство и уничтожение самолета.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января. Самолет рухнул через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли.

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8 комментариев
№1
13.01.2020 04:43
А его в военные преступники разве не пора занести после организации рассрелов на майдане?!
+1
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№2
13.01.2020 05:27
Имбицил тупой, уже забыл как украинским С-200 сбили российский Ту-154 полный пассажиров?

Так что если кому и кидать камни, то тому, кто безгрешен, но явно ни Украине и отдельным ее выродкам самородкам.
+1
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№3
13.01.2020 07:56
Цитата
наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Сглазила.
0
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№4
13.01.2020 10:13
Цитата, q
«Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью <…> привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника — Российской Федерации, которая <…>, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки»
то есть, по такой логике, если США напали на Иран(убив генерала), то у РФ есть все основания это воспринимать как акт агрессии Украины против РФ?...некоторые украинские политики же провозгласили себя союзниками США...типо вдарить "Калибром" по резиденции этого Турчинова чистый акт самообороны, по его логике...
+2
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№5
13.01.2020 10:43
Цитата, q
типо вдарить "Калибром" по резиденции этого Турчинова чистый акт самообороны, по его логике

неплохая идея
+1
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№6
13.01.2020 11:13
Этот поросёнок по ни как не утихомирится, сало мозги замылило.Как был майданутый -скачущим таким и остался.
0
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№7
13.01.2020 11:22
Цитата, q
не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки», — написал он.
   Без комментариев. :)
+1
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№8
13.01.2020 13:16
TAMERLAN из Украины, выразился наиболее корректно)
0
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