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Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили об отбитой в Сирии атаке сотен боевиков на пикапах с пулеметами в районе Джарджаназа

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Боевики вновь нарушают режим прекращения огня в районе сирийского Идлиба, сообщили российские военные в субботу.

"Незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрелы позиций вооруженных сил САР и мирных населенных пунктов, провоцируя правительственные войска на ответные действия", - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков на брифинге.

Он сообщил, что утром 10 января боевики предприняли атаку на позиции правительственных войск в направлении населенного пункта Джарджаназ.

"В нападении участвовало до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение", - сказал генерал-майор

По его данным, всего за прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны вооруженных группировок.

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Страны
Россия
Сирия
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