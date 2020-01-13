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Известия.ru

В Иране рассказали об ответственности США за сбитый Boeing

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA

Сбитый в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) стал последствием действий США в регионе. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде на пресс-конференции, которую транслировал телеканал IRIB в субботу, 11 января.

«Этот инцидент — цена американских злодеяний и действий в регионе. В тот вечер наши системы ПВО были в состоянии полной боеготовности. Ночью в небе было много военных самолетов противника», — цитирует телеканал слова Хаджизаде.

Генерал добавил, что самолет был сбит ракетой малой дальности.

Несмотря на то, что военачальник назвал действия Вашингтона причиной произошедшего, он заявил, что считает себя виновным в трагедии. Он отметил, что «захотел умереть», когда услышал о крушении. По его словам, ЧП произошло из-за ошибки оператора ПВО, у которого возникли проблемы со связью.

Источник портала Live Report отмечает, что незадолго до катастрофы в небо поднялся американский беспилотник MQ-9 Reaper, целью которого являлось сбить самолет иранского правительства, а в итоге он попал в гражданский лайнер. По словам источника, до крушения в небе над Ираном был обнаружен БПЛА MQ-1 Predator, который находится на вооружении только у американских военных. По данным The New York Times, именно MQ-9 Reaper выпустил боевые ракеты в колонну бывшего главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулейманив в ночь на 3 января.

Возможно, оператор беспилотника намеренно прикрыл его траекторией гражданского самолета от иранских ракет, заявил журналу «Политическая экспертиза» замдиректора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов. «Эксперты, которые будут в дальнейшем анализировать трагедию, должны учесть версию провокаций США», — считает собеседник журнала.

Воздушное судно Boeing 737-800, которое выполняло рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбилось 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. В результате крушения погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Иран взял на себя ответственность за катастрофу.

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Иран
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Украина
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