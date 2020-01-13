Путин призвал Киев, несмотря на внутриполитические трудности, начать реализацию Минских соглашений

Владимир Путин и Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией в Кремле.

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин призвал руководство Украины начать реализацию мер по урегулированию ситуации на востоке страны в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие внутриполитические трудности.

"Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса на Украине, но, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации минских соглашений", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин отметил, что в ходе переговоров с Меркель "подробно говорили об урегулировании внутриукраинского кризиса".

"По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на Юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплощались в жизнь. Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать те договоренности по политическому урегулированию, продлению закона об особом статусе Донбасса", - подчеркнул он.

Вместе с тем он подчеркнул, что "продление закона - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как это предусмотрено в минских соглашениях".

"Необходимо предусмотреть особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - заключил президент.

Со своей стороны Ангела Меркель назвала "частично успешной" состоявшуюся в декабре встречу лидеров "Нормандского формата".

"Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии.