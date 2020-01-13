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Военное обозрение

Как достраивать газопровод «Северный поток-2»: встреча Путина и Меркель в Кремле

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Источник изображения: сайт президента России

Впервые за несколько лет канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Кремль. Это рабочая поездка федерального канцлера в Россию, в ходе которой, как сообщается, внимание уделяется широкому спектру вопросов. В частности, Владимир Путин и Ангела Меркель обсуждают ситуацию, связанную с ростом напряжённости на Ближнем Востоке.

В пресс-службе президента РФ отмечено, что отдельной темой для обсуждения являются Минские соглашения, а также итоги встречи в нормандском формате, которая состоялась во Франции 9 декабря прошлого года. Напомним, что тогда из кулуаров встречи прозвучали заявления о том, что следующий подобный саммит может состояться в апреле 2020 года, «если все договорённости, достигнутые на встрече в Париже, будут выполнены». Имелись в виду и договорённости по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса.

Ангела Меркель:

Большое спасибо за приглашение приехать в Москву. У нас есть целый перечень разных тем, о которых нам с Вами хочется поговорить. Это и двусторонние темы, и темы международной повестки дня, которые представляют совместный интерес для наших стран: это Ливия, это Сирия, это минский процесс и двусторонние темы, как я уже сказала.

Под двусторонними темами Меркель имеет в виду проблемы, которые возникли со строительством газопровода «Северный поток-2». Напомним, что под давлением США швейцарская компания Allseas вывела свои суда из акватории, в которой осуществлялся итоговый этап укладки труб на Балтике. На тот момент оставалось проложить не более 150 км труб.

На днях от российских чиновников прозвучало заявление о том, что Россия завершит строительство газопровода своими силами. Судя по всему, Владимир Путин и Ангела Меркель обсуждают и тему, касающуюся вопроса, как совместно достроить «СП-2» при условии действия американских санкций и запугивания Вашингтоном тех компаний, которые к работе были привлечены. Каким может быть решение, станет ясно по тому, как продолжит реализовываться замороженный на данный момент проект.

Меркель перед началом диалога:

Всегда лучше говорить друг с другом, чем друг о друге.

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