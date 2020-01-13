Вашингтон набивается в друзья иракцам

Американские войска останутся в Ираке вопреки решению парламента и правительства этой страны. Как отмечено в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, опубликованном 10 января, военное присутствие Соединенных Штатов в Ираке сохраняется для продолжения совместной борьбы против «Исламского государства» (запрещенного в РФ) и защиты американцев, иракцев и всех партнеров по коалиции.

«Америка – сила добра на Ближнем Востоке», – утверждает Ортагус. В Вашингтоне «всегда были однозначны в отношении важности нашей миссии в Ираке». А потому «любая делегация, которая отправится в Ирак, будет ставить перед собой цель обсудить то, как наилучшим образом мы можем подтвердить свою приверженность нашему стратегическому партнерству – обсудить не вывод войск, а правильную, приемлемую расстановку сил на Ближнем Востоке». Вместе с тем Госдепартамент намерен обсуждать увеличение роли НАТО в Ираке «в соответствии с желанием президента разделить финансовое бремя во всех наших усилиях по коллективной обороне».

В Госдепартаменте считают, что сейчас есть необходимость в проведении переговоров между США и Ираком об улучшении партнерских отношений «не только в области безопасности, но также финансов, экономики и дипломатии». «Мы хотим быть другом и партнером суверенного, процветающего и стабильного Ирака», – говорится в заявлении Госдепартамента.