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Военное обозрение

Индийский авианосец в Аравийском море: «стратегический» сигнал Китаю и Пакистану

Разделы: Авиация, Флот
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Источник изображения: Indian Navy commons.wikimedia.org

Из-за китайско-пакистанских военных учений Индия направила авианосец INS Vikramaditya в Аравийское море.

Пакистан и Китай в понедельник начали масштабные учения на севере Аравийского моря. Цель совместных девятидневных манёвров: повышение оперативной совместимости и стратегического сотрудничества между военно-морскими силами двух государств, пишет газета The Hindustan Times.

Отправка «Викрамадитьи» рассматривается как определённый посыл Нью-Дели своим двум соседям и даже как стратегический сигнал. Дело в том, что на борту авианосца, когда тот был развёрнут для следования «стратегической миссии», находились «высокопоставленные представители Военно-морского штаба». Об этом журналистам рассказали «военные источники» (имена не называются).

Пакистан и Китай проводят свои учения «Морские стражи», направленные на укрепление стратегического сотрудничества между военно-морскими силами, в момент повышенной напряжённости между Индией и Пакистаном из-за проблемы Кашмира, напоминает индийское издание. Учения действительно крупные: в них участвуют самые разные корабли, в том числе эсминцы, фрегаты и подводные лодки.

Источники сообщили корреспонденту, что авианосец «Викрамадитья» с истребителями МиГ-29К на борту был отправлен в море «со стратегической целью». Китай развивает пакистанский порт Гвадар на побережье Аравийского моря и наращивает своё военное присутствие в регионе. Это вызывает обеспокоенность в Индии.

Напомним, в 2015 году пакистанское правительство передало госкомпании China Overseas Port Holding сто пятьдесят два гектара земли в порту Гвадар в длительную аренду. Цель: организация особой экономической зоны в порту.

Портовый город Гвадар через Китайско-пакистанский экономический коридор (China — Pakistan Economic Corridor, CPEC, проект на десятки миллиардов долларов) предполагает «соединиться» с китайской провинцией Синьцзян. Средства в этот проект инвестирует, разумеется, богатый Китай. Предполагается построить целую сеть авто- и ж/д дорог, которые и соединят пакистанский порт с Синьцзян-Уйгурским автономным районом в КНР.

Индия категорически против подобного инфраструктурного проекта, потому что CPEC означает совместную деятельность Китая и Пакистана на территории Гилгит-Балтистана, а это часть Кашмира, территории спорной.

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Адмирал Горшков
МиГ-29К
Проекты
Авианосец
Военные учения
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