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WarSpot

Американская армия заказала роботанки

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Источник изображения: warspot.ru

Вооружённые силы США будут получать роботанки в ускоренном режиме. Вчера, 10 января, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США объявило о начале закупок боевой техники в рамках программ RCV-light и RCV-medium.

В американском военном командовании считают, что дистанционно управляемые машины должны идти впереди техники, которой управляют люди — такое решение обеспечит полноценную разведку боем, минимизируя потери личного состава. При этом управлять необитаемой техникой будут экипажи боевых машин, идущих позади.

Роботизированная боевая машина Ripsaw M5

Источник изображения: defence-blog.com

В 2017 году Минобороны США объявило о намерении создать ограниченное число машин, которые будут использоваться как экспериментальная техника. Первые полностью боеспособные прототипы беспилотной бронетехники должны были появиться к 2022 году, но вчера стало известно, что американская армия намерена ускорить программу.

Согласно контрактам, компания QinetiQ предоставит американской армии четыре опытных образца RCV-light, а Textron — столько же единиц RCV-medium. Боевая техника должна быть передана для испытаний уже до конца 2021 года, а к 2023 году военное командование намерено чётко понимать возможности роботанков, после чего будет приниматься решение о переходе к серийному производству новой техники.

О том, какие именно модели роботанков будут поставлены армии, пока не сообщается. Ранее компания Textron презентовала боевую машину Ripsaw M5, позиционируя её как претендента в программе RCV-light. При этом новость о контракте на официальном сайте QinetiQ содержит фото гусеничного шасси с боевым модулем, оснащённым стрелковым вооружением.

Боевой робот от QinetiQ

Источник изображения: qinetiq-na.com

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
QinetiQ
Textron
Проекты
Робот
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