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Военное обозрение

В СМИ Китая пытаются проанализировать, кто получил вознаграждение за данные о Сулеймани

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ вышел материал, в котором автор подвергает попытке анализа ситуацию с устранением в Ираке командующего силами «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. В частности, речь заходит о том, что иракские спецслужбы определились с кругом подозреваемых (тех ли?) в причастности к передаче данных о маршруте генерала Сулеймани и его иракского спутника (одного из командиров шиитской милиции) Аль-Мухандиса.

Утверждается, что основными подозреваемыми являются стюардессы борта, которым Сулеймани прибыл из Тегерана в Багдад. Это шесть девушек, как минимум одна из которых, как предполагают уже ближневосточные СМИ, могла передать данные о рейсе американской разведке или «сама работала на неё изначально».

В военном разделе китайского портала Sohu отмечается, что вряд ли речь может идти об одном информаторе. При этом автор рассматривает вопрос материального вознаграждения со стороны США. В частности, проводится сравнение: в 2019 году США предложили награду в 10 млн долларов за одного из лидеров мексиканской наркоторговли. В Sohu предполагается, что награда за информацию о Сулеймани и точные данные о его вылете с территории Ирана, «вероятно, стоили гораздо дороже».

В том же материале автор задаётся вопросом: если дело сделано, значит, кто-то из информаторов американских спецслужб уже получил деньги. Или же средства пока не переведены, чтобы спецслужбы Ирака и Ирана не вычислили работающего на США сотрудника?

Вся проблема для самого Сулеймани в том, что он не особенно скрывал своих перемещений по Ближнему Востоку. А потому вряд ли для американской разведки был неожиданным его перелёт в Ирак. Имеют ли к передаче Штатам конкретных данных те самые иранские стюардессы, - ответ на этот вопрос даст следствие, которое организовано как в Ираке, так и в Иране.

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Страны
Ирак
Иран
Китай
Мексика
США
ЮАР
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