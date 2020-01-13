Российский "стелс"-фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море для продолжения испытаний

Испытает гидроакустический комплекс для атомной подводной лодки

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", созданный с применением технологиии stealth ("стелс"), продолжает испытания, проведёт в Баренцевом море артиллерийские стрельбы.

"Сегодня фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" совершил первый в новом году выход в Баренцево море для продолжения программы испытаний. В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок", - сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.

Там сообщили, что в море фрегат также выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели и отработает ряд других элементов программы испытаний.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября прошлого года на Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге с применением технологии "стелс".