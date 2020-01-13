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Известия.ru

The National Interest назвало Су-57 небоеспособным

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Американское издание The National Interest раскритиковало российский истребитель пятого поколения Су-57. Автор материала счел самолет «не готовым к полномасштабной войне против высокотехнологичного противника».

Так, в статье указывается, что Су-57 по ряду причин «был и остается прототипом истребителя». В частности, автор указал на якобы недостаточное финансирование. Кроме того, истребитель якобы слишком долго разрабатывается, а в 2018 году имел «неполные системы управления огнем и комплекты самозащиты».

В материале утверждается, что Россия практически не проводила испытаний оружия Су-57, а самим истребителем управляли пилоты без опыта полетов на подобных самолетах.

По данным The National Interest, Су-57 так и не поступил в многосерийное производство: в 2018 году выпуск данных истребителей был приостановлен, а в 2019-м возобновлен.

Истребители Су-57 относятся к самолетам пятого поколения, пишет «Газета.ру». Машина может развивать скорость до 2600 км/ч. В конструкции данных самолетов задействованы стелс-технологии. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработку Су-57 ведет ОКБ им. П.О. Сухого.

24 декабря в ходе испытательного полета Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, пилот катапультировался. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что результаты расследования инцидента будут использованы для усовершенствования истребителя. Кроме того, для данного самолета планируется создать новые виды вооружения.

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Истребитель 5 поколения
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