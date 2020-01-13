В Турции захотели успеть забрать технологии С-500

Турция на фоне ограничения сотрудничества с США и Францией хочет успеть забрать у России как можно больше технологий противоракетной обороны (ПРО), пишет Defense News.

«Есть понимание, что нужно идти как можно дальше в получении российских технологий, пока наши западные союзники продолжают лишать нас подобных технологий. И это включает в себя новую систему С-500», — приводит американское издание слова высокопоставленного турецкого дипломата, занимающегося вопросами безопасности.

Другой собеседник Defense News, представитель турецкого Минобороны, заметил, что «любое нежелание Запада делиться технологиями по политическим причинам привело бы нас к поиску альтернативных технологий в странах, с которыми у нас нет политических проблем».

Издание напоминает, что в области ПРО с Турцией приостановили взаимодействие США (MIM-104 Patriot) и Франция (SAMP-T).

В мае 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах совместного с Россией производства С-500.