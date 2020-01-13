Войти
ТАСС

Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России

463
2
0
Вице-премьер РФ Юрий Борисов
Вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам вице-премьера, отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Красноярский край/, 11 января. /ТАСС/. Российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Такое мнение высказал в субботу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС).

"Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", - сказал Борисов.

По его словам, задача руководства Роскосмоса - найти реальные пути оздоровления отрасли. "Страна должна гордиться своей космической индустрией, для этого все возможности присутствуют", - отметил вице-премьер.

Он уточнил, что в 1990-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация. "Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски", - добавил Борисов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
13.01.2020
Вице-премьер назвал ахиллесову пяту российской космонавтики
13.01.2020
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
13.01.2020
Вице-премьер Борисов потребовал от руководства "Роскосмоса" оздоровить отрасль и обеспечить рентабельность
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
26.01.2015
"Информационные спутниковые системы" разрабатывают для Минобороны РФ шесть космических систем - Шойгу
2 комментария
№1
13.01.2020 08:36
Какой рентабельности можно ждать от гос предприятий, ещё и доставшихся в наследство от СССР? Борисов чушь несёт. Как насчёт рентабельности в целом по ОПК? Если она где то там и существует, то только в виде большого исключения. Может ещё и от армии рентабельностм потребуем...?
0
Сообщить
№2
13.01.2020 09:12
Цитата, forumow сообщ. №1
Может ещё и от армии рентабельностм потребуем...?
- ну а чо, "Пистолет выдали? Крутись как хочешь!" (с)
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М