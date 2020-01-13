Вице-премьер Борисов потребовал от руководства "Роскосмоса" оздоровить отрасль и обеспечить рентабельность

Железногорск (Красноярский край). 11 января. ИНТЕРФАКС - Российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность, и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", - сказал Борисов в субботу журналистам по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" (ИСС).

По его словам, задача руководства "Роскосмоса" - найти реальные пути оздоровления отрасли.

"Страна должна гордиться своей космической индустрией. Для этого все возможности присутствуют", - отметил вице- премьер.

По его словам, в 1990-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация: "Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ".

"Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски", - подчеркнул Борисов.

27 декабря 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия за год выполнила лишь чуть более половины запланированных космических пусков. "Пусковые программы выполнены чуть более на 50%. Причины разные. В том числе и недостатки в организации работы. (...) Среди успехов отрасли можно назвать только одно - в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Это уже плюс", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что наведение порядка в ракетно-космической отрасли в целом потребует длительной работы. "Это та отрасль, без которой мы жить не можем. Конечно, нужно ее приводить в порядок и исключить те срывы, которые сегодня, к сожалению, преследуют эту отрасль. Это системная, долгая, скрупулезная работа", - сказал вице-премьер. Он пояснил, что одной из задач является привлечение в ракетно-космическую сферу молодых специалистов различного уровня. "В общем, с отраслью придется много и тяжело работать", - заявил Борисов.

27 декабря с Плесецка был выполнен последний в 2019 году, 25-й пуск ракеты космического назначения "Рокот", которым была завершена пусковая программа "Роскосмоса" в уходящем году. Между тем в начале 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о том, что на 2019 год запланировано 45 пусков. Однако, по его словам, в это число входят также пуски ракет военного назначения, производимых предприятиями "Роскосмоса".