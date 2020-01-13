F-35 для Сингапура и Греции

Сингапуру дали «зелёный свет» на покупку F-35. Вчера, 10 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Сингапура на 12 новейших истребителей.

Сингапур подал официальный запрос на покупку F-35 в прошлом году. Запрос включал в себя 4 истребителя модификации F-35B с опционом на ещё 8 единиц. В США оценили потенциальную сделку в $2,75 млрд.

Истребитель F-35B Источник изображения: defensenews.com

Контракт с Lockheed Martin сделает Сингапур 12-й страной, которая будет покупать F-35 (после Австралии, Бельгии, Дании, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Великобритании и США). Кроме того, вчера правительство Греции официально объявило о намерении купить 24 истребителя F-35.