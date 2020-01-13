В Крыму посоветовали Украине "стрелять дичь со своего флота"

Откровенным бредом назвал заявление украинского военного эксперта Юрия Романюка об отсутствии у России боеспособного надводного флота главный редактор журнала "Military Крым" Сергей Ченнык. Он посоветовал украинским военным "пострелять дичь с кораблей своего флота", который больше почти ни на что не способен.

- Романюк - это человек, который сам себя назначил военным аналитиком, не обладая никаким личным запасом знаний ни об одной из военных структур, - заявил "РГ" военный эксперт Сергей Ченнык. - Да, я могу сказать, что к настоящему моменту Черноморский флот еще не достиг необходимой степени боеспособности в смысле технического оснащения, потому что конечно же сказался период 1990-2000 годов. Но сейчас идет активное перевооружение, благодаря которому ЧФ меняется очень стремительно. Огромный рывок вперед сделан в переоснащении береговых частей и морской пехоты. Я уже не говорю о поступающих на Черноморский флот новых кораблях тех классов, о которых Украина может только мечтать. Так что наш флот активно перевооружается, обновляется, получает новые кадры и очень боеспособен в отличие от современного украинского.

В то же время Ченнык посоветовал украинским псевдоэкспертам обратить состояние на флот своего государства, который в последние 15-20 лет так же активно деградировал.

- Просто выкинули деньги в трубу и собрали со всего мира морально устаревшие корабли, - отметил специалист. - То же самое с малыми катерами так называемого "москитного флота", которые абсолютно бесполезны в военно-технической точки зрения, и с которых можно только дичь пострелять или побраконьерить.

Ранее председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил изданию "Обозреватель", что состояние Черноморского флота ВМФ России плачевное, и даже Турция с Румынией обладают более боеспособным флотом, чем Россия.

Илья Изотов (Симферополь)